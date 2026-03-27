'주사이모 논란' 키, 활동 중단 5개월 만에 샤이니 완전체 콘서트로 복귀

그룹 샤이니 키가 약 5개월 만에 팀 완전체 단독 콘서트로 활동을 재개한다.



27일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 27일 샤이니가 오는 5월 29일부터 31일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 여덟 번째 단독 콘서트 '- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]'를 개최한다.



이번 공연은 샤이니 4인이 약 1년 만에 선보이는 단독 콘서트로, 색다른 연출과 새로운 시각으로 샤이니의 음악 세계를 풀어내겠다는 의도를 담았다.



특히 이번 공연을 통해 멤버 키가 활동 중단 약 5개월 만에 무대에 복귀할 예정이어서 관심이 쏠린다. 앞서 키는 지난해 12월 이른바 '주사이모'로 불린 인물과 관련된 논란에 휘말리며 활동을 중단했다.



당시 그는 지인의 소개로 해당 인물을 의사로 인지하고 병원 및 자택에서 진료를 받은 사실을 인정했으나, 이후 해당 인물이 의료 면허가 없는 것으로 알려지면서 논란이 불거졌다.



소속사를 통해 키는 "해당 인물을 의사로 알고 있었고, 집에서 진료받는 것이 문제가 될 것이라 인지하지 못했다. 최근 의료 면허 논란을 통해 의사가 아니라는 사실을 알게 됐고 무지함을 깊이 반성하고 있다."며 활동 중단을 선언했다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)