[자막뉴스] 주말 프로야구 개막전 등으로 잠실에 6만 명…"대중교통 이용하길"

이번 주말 프로야구 개막전과 더불어 서울 잠실 일대 다양한 스포츠 행사가 열려 교통 혼잡이 예상됩니다.



서울시체육시설관리사업소는 이번 주말인 28∼29일 잠실종합운동장에서 2026 프로야구 개막전과 2025∼2026 프로농구 경기가 열린다며 잠실종합운동장을 찾는 경우 대중교통을 이용해 달라고 당부했습니다.



잠실야구장에서는 KT와 작년 한국시리즈 우승팀 LG가 맞붙는 2026 프로야구 개막전이 28일과 29일 열립니다.



잠실실내체육관에서도 양일간 프로농구 경기가 예정돼 있고, 잠실학생체육관에서는 전국소년체전에 출전할 농구와 유도 종목의 서울시 대표 선발전도 진행됩니다.



잠실종합운동장은 지난 2023년 9월부터 오는 12월까지 진행되는 올림픽주경기장 새 단장 공사로 1, 3, 4, 5주차장을 사용할 수 없어 주차면이 1천500여 면에서 870여 면으로 줄어 주차난도 예상됩니다.



이번 주말 서울과 수도권에 낮 최고 기온이 20도에 육박하는 따뜻한 날이 이어질 예정이라 나들이객들도 잠실 일대를 많이 찾을 것으로 예상됩니다.



서울시 체육시설관리사업소 측은 "28∼29일 최대 6만여 명의 관람객이 방문해 잠실종합운동장 주변 일대가 매우 혼잡할 것으로 예상되므로 대중교통 이용을 당부드린다"고 밝혔습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)