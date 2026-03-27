대피 권고 내려진 영주 소백산 산불, 1시간 만에 진화

▲ 경북 영주시 소백산 자락 산불

오늘(27일) 오후 2시 38분쯤 경북 영주시 단산면 마락리 소백산 국립공원 안에서 산불이 나 약 1시간 만에 진화됐습니다.산림청 중앙산불방지대책본부는 오후 3시 45분쯤 산불 진화를 선언했습니다.산불 현장에는 헬기 11대(소방청 4대, 산림청 3대, 임차 4대)와 차량 28대, 인력 86명이 진화를 위해 동원됐습니다.불이 한때 확산할 기세를 보이자 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 긴급 구조 통제단도 가동했습니다.영주시는 재난안전문자를 통해 산불 확산이 우려된다며 인근 주민과 등산객에게 마락리 경로당으로 미리 대피할 것을 권고했습니다.산림 당국은 산불이 발생한 지점이 차량 진입이 불가능한 곳이었으며, 주변에 소규모 민가가 있다고 전했습니다.현장 습도는 30%이고 초속 5.8 m의 북서풍이 불고 있습니다.산림청 관계자는 작은 불씨도 소홀히 하면 대형 산불로 확산할 위험이 있다며 쓰레기와 영농 부산물 불법 소각을 금지하고 불씨 관리에 철저히 해 달라고 당부했습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=경북도소방본부 제공, 연합뉴스)