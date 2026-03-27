"죽이러 가겠다" 여자친구 상습 폭행·협박한 40대 남성, 징역 4년 6개월

▲ 서울남부지법

헤어지자는 여자친구의 팔다리를 묶은 뒤 흉기를 휘둘러 다치게 한 교회 집사에게 1심 법원이 징역 4년 6개월을 선고했습니다.서울남부지법은 어제(27일) 특정범죄가중처벌법 위반(보복협박 등) 혐의로 구속기소된 40대 남성 A 씨에게 징역 4년 6개월을 선고하고 80시간의 가정폭력 치료 프로그램 이수를 명령했습니다.A 씨는 지난해 사실혼 관계에 있던 여자친구의 팔다리를 케이블타이로 묶어 감금한 채로 흉기로 상해를 가한 혐의를 받습니다.A 씨는 헤어지자는 피해자를 술에 취해 상습적으로 폭행하거나, 피해자가 "경찰에 신고하겠다"고 하자 "네 가족까지 모두 죽이러 가겠다"며 협박한 혐의도 받습니다.A 씨는 법원으로부터 100m 이내 접근금지 명령을 받았지만 이를 어기고 피해자를 찾아가기도 했습니다.재판에 앞서 구치소에 수감 중이던 A 씨는 "자신을 위해 재판에서 거짓 증언을 해달라"는 취지로 12장의 편지를 적어 보냈습니다.재판부는 "피고인은 이미 다수의 폭력 전과가 있고, 심지어 전 배우자를 상대로 저지른 상습 상해죄 등의 범죄로 징역 1년을 선고받아 그 형의 집행을 종료한 지 3년이 지나지 않았음에도 종전 범행과 동일한 형태의 범행을 재차 저질렀다"며 양형 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)