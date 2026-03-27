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한동훈 "'조작 기소 국정조사'에 증인으로 불러달라" 재차 촉구

손형안 기자
작성 2026.03.27 16:01 조회수
한동훈 "'조작 기소 국정조사'에 증인으로 불러달라" 재차 촉구
▲ 국민의힘 한동훈 전 대표가 표가 지난 22일 서울 동대문구 경동시장을 방문해 발언하고 있다.

지난 정부 법무부 장관을 지낸 한동훈 전 국민의힘 대표는 민주당이 주도하고 있는 '윤석열 정권 시절 검찰의 조작기소 의혹'에 대한 국회 국정조사에 자신을 증인으로 불러줄 것을 재차 요구했습니다.

한 전 대표는 오늘(27일) SNS에 "저는 이재명 체포동의안을 통과시킨 법무부 장관이었다. 저를 증인으로 불러 전 국민 앞에서 (저를) 박살 내고 망신 주면 이 대통령이 죄가 없고 억울한지 국민께 보여드릴 수 있을 것"이라고 썼습니다.

한 전 대표는 또 민주당 한준호 의원이 자신을 가리켜 "증인이 아니라 수사 대상"이라고 말했다는 내용의 기사를 공유하며 "수사 대상이면 더더욱 증인으로 불러야 한다. 그동안 민주당이 수사 대상이라서 증인으로 안 부른 적은 없다. 코미디 하나"라고 반문했습니다.

앞서 국회 국정조사 특위는 그제 민주당 주도로 박상용·엄희준 검사 등 102명의 증인을 채택한 가운데, 국민의힘 소속 국조특위 위원들은 오는 31일 이뤄질 특위의 일반증인 채택을 앞두고 자당 증인 신청 명단을 조율 중인 것으로 알려졌습니다.

(사진=공동취재, 연합뉴스)
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