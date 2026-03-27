다니엘 대 킴, 美 CNN 손잡고 한국 조명…K-팝부터 푸드·뷰티까지

한국계 미국인 배우 다니엘 대 킴이(Daniel Dae Kim) CNN 인터내셔널과 손잡고 한국의 역동성을 담아낸 CNN 오리지널 시리즈를 선보인다.



CNN 오리지널 시리즈 '케이-에브리띵(K-Everything)'이 토니상 후보에 오른 배우이자 감독, 프로듀서, 사회적 활동가인 다니엘 대 킴의 진행으로 5월 9일(토) 오후 9시(한국시간) CNN 인터내셔널을 통해 첫 방송된다. 한국 문화가 전 세계에 미친 폭발적인 영향력을 조명하는 본 시리즈는 5월 한 달간 총 4부작에 걸쳐 방영된다.



대니얼 대 킴은 "이번 '케이-에브리띵' 시리즈를 통해 한국을 세계에 알릴 수 있게 되어 매우 뜻깊다"고 밝혔다. 이어 "한국의 문화와 한국인들에게 전 세계의 관심이 쏠리고 있는 지금이 한국의 저력을 탐구하기에 최적의 타이밍"이라고 강조하며, "한국을 사랑하는 이들은 물론 처음 접하는 이들에게도 한국을 새로운 시각으로 바라볼 수 있는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.



총 4편으로 구성된 본 시리즈에서 다니엘 대 킴은 한국 문화의 부상을 이끈 동력들을 심층적으로 탐구하며, 고유한 전통이 어떻게 글로벌 문화 현상으로 발전했는지를 따라간다. K-팝 산업의 심장부인 서울에서 그는 장르를 대표하는 정상급 아티스트들을 만나, 한국 대중음악이 어떻게 전 세계 팬들의 열정을 결집시켜 글로벌 차트를 장악하게 되었는지를 조명한다.



또한 K-드라마 촬영 현장부터 최첨단 특수효과 스튜디오에 이르기까지 다양한 현장을 방문하며, 과거 엄격한 검열의 시대를 지나 오스카 수상과 기록적인 스트리밍 흥행을 기록하기까지 K-영화 산업의 극적인 성장사를 살펴본다. 이어 평창의 활기찬 김치 축제 현장을 찾아가고 길거리 음식부터 미쉐린 3스타 레스토랑에 이르기까지 K-푸드가 글로벌 미식 문화에 미친 영향을 탐색한다. 마지막으로 사진 스튜디오와 제조 공장, 뷰티 클리닉을 방문해 K-뷰티 이면에 숨겨진 혁신과 영향력을 살펴보며 한국이 어떻게 세계 화장품 산업의 중심지로 자리매김했는지 집중 조명한다.



CNN 그룹 수석부사장 겸 아시아태평양 지역 및 글로벌 프로덕션 총괄 일레이나 리(Ellana Lee, Group Senior Vice President, GM APAC, and Global Head of Productions for CNN International)는 "한국 문화의 세계적 부상은 이 시대의 가장 흥미로운 사건 중 하나이자, 한국 소프트파워의 강력한 저력을 보여주는 상징적 사례"라고 평가했다. 이어 "'케이-에브리띵'은 대니얼 대 킴의 시선을 통해 음악, 영화, 음식, 뷰티 등 전 분야에서 한국의 영향력을 견인하는 창의성과 혁신의 원동력을 생생히 전달할 것"이라며, "전 세계가 왜 한국에 열광하는지 그 이유를 심도 있게 담아내고자 한다"고 밝혔다.



'케이-에브리띵'의 총괄 프로듀서는 다니엘 대 킴을 비롯해 에이미 엔텔리스(Amy Entelis), 일레이나 리, 존 젠슨(Jon Jensen), 케이티 힌먼(Katie Hinman), 라이언 스미스(Ryan Smith)이며, 본 시리즈는 CNN 오리지널(CNN Originals) 팀과 아시아태평양 지역 기반 글로벌 프로덕션 팀 간의 첫 협업 프로젝트다.



'케이-에브리띵'은 글로벌 문화와 인간의 경험을 탐구하는 CNN 오리지널 시리즈의 진행자 중심 스토리텔링 전통을 이어가는 작품으로, CNN 앱의 프리미엄 콘텐츠 라이브러리에서도 볼 수 있다.



CNN 오리지널 시리즈 '케이-에브리띵'은 혁신과 성장을 통해 한국의 발전 여정과 그 궤를 함께해 온 글로벌 브랜드인 현대자동차의 후원으로 제작됐다.



총 4부작으로 구성된 '케이-에브리띵'은 5월 9일(토) 밤 9시(한국시간) 첫 방송되며, 10일(일) 오전 9시(한국시간)와 11일(월) 오전 4시(한국시간)에 CNN 인터내셔널을 통해 재방송된다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)