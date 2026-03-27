충북청주 공격수, 엔조 선발…볼리비아, 수리남 꺾고 월드컵 PO 결승행

▲ 멕시코 과달루페의 BBVA 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 대륙 간 플레이오프(PO) B조, 볼리비아 축구대표팀과 수리남 축구대표팀의 경기

K리그2 충북청주에서 뛰는 공격수 엔조(21)를 선발로 내세운 볼리비아 축구대표팀이 수리남을 꺾고 32년 만의 월드컵 본선 진출에 한 걸음만 남겨놓았습니다.볼리비아는 오늘(27일) 멕시코 과달루페의 BBVA 스타디움에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 대륙 간 플레이오프(PO) B조 준결승에서 수리남에 2대1로 역전승했습니다.볼리비아는 후반 3분 리암 판 헬데런에게 선제골을 내주고 끌려갔습니다.하지만 후반 27분 모이세스 파니아과의 동점 골로 승부를 원점으로 돌린 뒤 후반 34분 미겔 테르세로스가 페널티킥으로 역전 골로 뽑아 수리남의 사상 첫 월드컵 본선 진출 꿈을 무너뜨렸습니다.북중미 월드컵 FIFA 대륙 간 PO에서는 유럽을 제외한 5개 대륙에서 6개국이 참가해 두 장의 본선 진출권을 놓고 다툽니다.볼리비아(남미), 콩고민주공화국(아프리카), 이라크(아시아), 뉴칼레도니아(오세아니아), 자메이카, 수리남(이상 북중미카리브해)이 나선 가운데, 이중 FIFA 랭킹 상위 2개국인 이라크와 콩고민주공화국이 시드를 받아 바로 결승에 직행하고 준결승에서 승리한 두 팀이 4월 1일 시드국과 대결합니다.볼리비아는 오늘 승리로 이라크와 북중미행 티켓을 놓고 최종 대결을 펼치게 됐습니다.남미 예선에서 10개국 중 7위로 대륙 간 PO에 나선 볼리비아는 1994년 미국 대회 이후 32년 만이자 통산 네 번째 월드컵 본선 진출에 도전합니다.미국 대회에서는 조별리그 2차전에서 우리나라와 맞붙어 0대0으로 비긴 바 있습니다.볼리비아 대표팀에는 충북청주가 올해 영입한 엔조도 포함됐습니다.최전방 공격수로 선발 출전한 엔조는 74분을 뛰고 1대1로 맞서 있던 후반 27분 교체됐습니다.2004년생 엔조는 브라질 명문 구단 산투스에서 유소년팀을 거쳐 프로에 데뷔한 기대주입니다.볼리비아 대표팀에서도 2023년부터 뛰고 있습니다.올 시즌 충북청주 유니폼을 입고 K리그2 2경기에 출전한 엔조는 지난 14일 열린 경남FC와 3라운드 경기 후 구단의 허락을 받아 일찌감치 볼리비아대표팀에 합류해 대륙 간 PO를 준비했습니다.멕시코 과달라하라의 아크론 스타디움에서 열린 A조 준결승에서는 자메이카가 뉴칼레도니아를 1대0으로 누르고 결승에 올라 콩고민주공화국과 맞붙게 됐습니다.FIFA 랭킹 70위 자메이카는 아직 한 번도 월드컵 본선 무대를 밟지 못한 뉴칼레도니아(FIFA 랭킹 153위)를 맞아 고전했지만 전반 18분 베일리 카다마르테리의 결승 골로 잡은 리드를 끝까지 지켜냈습니다.자메이카는 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만이자 통산 두 번째 월드컵 본선 진출을 노립니다.(사진=AP, 연합뉴스)