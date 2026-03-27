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[여담야담] 국힘 후보들의 '흰색 점퍼' 선거운동…오세훈 "빨간 점퍼 입고 싶다"

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작성 2026.03.27 15:33 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 김소희 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원
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● 吳 "빨간 점퍼 입고 싶다"~● 바쁜 鄭 사라진 張

성치훈／더불어민주당 부대변인
"민주, 다 파란 점퍼 입고 지도부와 사진 찍기 경쟁"
"장동혁, 지방선거 이길 생각 없어"
"장동혁, 전당대회만 보고 있어서 '절윤' 안 하는 것"
"장동혁, 선거 후엔 공관위에 책임돌리려는 계산"
"내홍은 잘 나갈 때 생기는 것…국힘 내홍 이해 안 돼"

김소희/국민의힘 의원
"흰색 점퍼, '절윤' 이미지 돼"
"충북도지사 후보 줄사퇴, 공정성 불만에서 비롯"
"'절윤' 선언 했으니 윤갑근은 탈락시키는 게 맞아"
"아무리 많은 의원이 얘기해도 수용 안돼 답답한 상황"
"장동혁, 바뀌지 않으면 지역에서 안 부를 것'

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
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