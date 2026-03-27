항공유 가격 급등에…진에어, 내달 인천∼괌 등 45편 비운항

▲ 진에어 737-8 항공기
중동전쟁발 고유가 기조가 계속되면서 저비용 항공사(LCC)들이 국제선 노선에서 항공편 운항을 잇달아 축소하고 있습니다.
진에어는 다음 달 4∼30일 인천발 괌·클라크·냐짱과 부산발 세부 등 총 8개 노선에서 왕복 기준 45편을 운항하지 않기로 결정했습니다.
중동 전쟁 이후 항공유 가격이 치솟으면서 진에어 외에 에어프레미아와 에어부산 등이 국제선 운항을 일부 줄였고, 다른 항공사도 비운항 여부를 검토하고 있습니다.
에어프레미아는 미국 워싱턴 및 태국 방콕 노선에서 항공편 운항을 추가로 줄입니다.
5월 3일 운항이 예정된 인천발 워싱턴 노선 항공편 2편과 5월 8∼24일 계획된 방콕 노선 6편을 운항하지 않습니다.
에어프레미아는 지금까지 4월 이후 로스앤젤레스 노선 26편과 샌프란시스코 노선 8편 등 총 50편을 비운항하기로 했습니다.
국제항공운송협회(IATA) 집계에 따르면 지난 14∼20일 기준 아시아·오세아니아 지역 평균 항공유 가격은 전주 대비 16.6% 상승한 배럴당 204.95달러를 기록했습니다.
(사진=진에어 제공, 연합뉴스)
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