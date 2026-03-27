항공유 가격 급등에…진에어, 내달 인천∼괌 등 45편 비운항

▲ 진에어 737-8 항공기

중동전쟁발 고유가 기조가 계속되면서 저비용 항공사(LCC)들이 국제선 노선에서 항공편 운항을 잇달아 축소하고 있습니다.진에어는 다음 달 4∼30일 인천발 괌·클라크·냐짱과 부산발 세부 등 총 8개 노선에서 왕복 기준 45편을 운항하지 않기로 결정했습니다.중동 전쟁 이후 항공유 가격이 치솟으면서 진에어 외에 에어프레미아와 에어부산 등이 국제선 운항을 일부 줄였고, 다른 항공사도 비운항 여부를 검토하고 있습니다.에어프레미아는 미국 워싱턴 및 태국 방콕 노선에서 항공편 운항을 추가로 줄입니다.5월 3일 운항이 예정된 인천발 워싱턴 노선 항공편 2편과 5월 8∼24일 계획된 방콕 노선 6편을 운항하지 않습니다.에어프레미아는 지금까지 4월 이후 로스앤젤레스 노선 26편과 샌프란시스코 노선 8편 등 총 50편을 비운항하기로 했습니다.국제항공운송협회(IATA) 집계에 따르면 지난 14∼20일 기준 아시아·오세아니아 지역 평균 항공유 가격은 전주 대비 16.6% 상승한 배럴당 204.95달러를 기록했습니다.(사진=진에어 제공, 연합뉴스)