[자막뉴스] "무기가 없다" 종전 못 하면 '끝장'…트럼프 서두르는 이유 나왔다

트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁을 하루빨리 마무리해야 하는 상황에 직면했다는 분석이 나왔습니다.



핵심 정밀 무기가 무서운 속도로 소진되면서 군사적 선택지가 급격히 쪼그라들고 있기 때문입니다.



현지 시간 어제(26일) 텔레그래프는 미군이 전쟁 개시 약 4주 만에 심각한 무기 부족에 시달리고 있고, 트럼프 대통령은 사실상 한 달 이내에 출구 전략을 마련해야 하는 처지에 놓였다고 보도했습니다.



보도에 따르면 미군은 초기 16일 동안 1만 1천 발 이상의 탄약을 사용했는데 비용으로는 260억 달러, 한화 약 39조 원에 달합니다.



이 과정에서 사드 요격 미사일 198발, 패트리엇 미사일 402발 등 방어 전력 재고가 빠르게 줄었습니다.



영국 왕립합동군사연구소는 "현 수준의 소모 속도가 유지되면 일부 핵심 무기가 한 달 내 소진될 수 있다"고 내다봤습니다.



재고 보충도 쉽지 않은 상황입니다.



연구소는 이번 전쟁에서 사용된 토마호크 미사일 약 535발을 다시 확보하는 데만 최소 5년이 걸릴 것으로 추산했습니다.



무기 생산에 필수적인 희토류 공급망을 중국이 장악하고 있다는 점도 생산 확대의 제약 요인입니다.



이 때문에 정밀 유도무기 대신 발사 후 목표를 제어할 수 있는 기능이 없는 재래식 폭탄, 이른바 '멍텅구리 폭탄' 사용이 불가피해질 수 있다는 전망도 나옵니다.



텔레그래프는 이런 군사적 제약이 오는 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령에게 정치적 부담이 될 수 있다고 분석했습니다.



트럼프 대통령은 전쟁 여론이 악화하는 가운데 5월 중순 예정된 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담 전까지 구체적인 성과를 내야 하는 상황입니다.



제임스 매티스 전 미국 국방장관은 "이제 무조건 항복이나 정권 교체 같은 초기 목표는 달성이 어렵다"고 꼬집었습니다.



이번 전쟁은 미국의 군사력 과시로 시작됐지만, 트럼프 대통령이 무기 부족과 국내외 정치 상황을 고려해 손실을 최소화하는 선에서 조기 마무리를 모색할 가능성이 크다고 매체는 전망했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)