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2월 은행 주담대 금리 4.32%…2년 3개월 만에 최고

최고운 기자
작성 2026.03.27 14:15 조회수
2월 은행 주담대 금리 4.32%…2년 3개월 만에 최고
▲ 서울 시내 한 은행에 주택담보대출 관련 현수막이 붙어있다.

지난달 주택담보대출 금리가 다섯 달 연속 올랐습니다.

한국은행이 오늘(27일) 발표한 '금융기관 가중평균 금리' 통계에 따르면 지난 2월 중 예금은행의 주택담보대출 가중평균 금리는 연 4.32%로 전월보다 0.03%p 높았습니다.

5개월째 올라 2023년 11월(4.48%) 이후 2년 3개월 만에 가장 높은 수준입니다.

전체 가계대출 금리는 4.45%로 0.05%p 떨어졌습니다.

상대적으로 금리가 높은 일반 신용대출 금리가 5.55%에서 5.53%로 0.02%p 낮아진데다 전체 가계대출에서 차지하는 비중도 줄었기 때문입니다.

이혜영 한은 금융통계팀장은 "주택담보대출의 경우 지표인 은행채 5년물 금리가 2월 중 0. 15%p 올랐지만, 금리 수준이 높은 고정금리 취급 비중이 줄어 상승 폭이 제한됐다"며 "신용대출 금리는 지표인 은행채 단기물 금리 상승에도 불구, 일부 은행의 중·저신용자 대출 비중 감소로 떨어졌다"고 설명했습니다.

주택담보대출 가운데 고정형 금리 비중은 한 달 사이 75.6%에서 71.1%로 4.5%p 줄었습니다.

전체 가계대출 중 고정형 금리 비중도 47%에서 43.1%로 3.9%p 축소됐습니다.

2월 기업 대출 금리는 4.20%로 0.05%p 올랐습니다.

대기업(4.13%)과 중소기업(4.28%) 대출 금리가 각각 0.04%p, 0.07%p 상승했습니다.

가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출금리는 0.02%p 오른 4.26%로 집계됐습니다.

(사진=연합뉴스)
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