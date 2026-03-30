"물타기는 착각입니다" 1% 주식 부자들의 '멘탈 훈련법' [스프]

⚡ 스프 핵심요약



주식 투자 성과는 타고난 재능보다 감정 통제·훈련된 뇌가 더 중요하며, 성공하는 투자자는 시장 변동에도 심리적으로 덜 흔들립니다.



손실에 과민 반응하거나 스트레스를 많이 받으면 공포·충동으로 물타기나 집착 같은 잘못된 판단을 하기 쉬워 수익률이 나빠질 수 있습니다.



원칙 중심의 투자 습관이 필요하며, 명상과 운동으로 내수용 감각을 키우고 스트레스 내성을 높이는 것이 투자 성과에 긍정적 영향을 줍니다.

주식 투자를 잘하는 뇌가 따로 있다?

주식 투자를 못하는 뇌는 어떤 특징을 가질까?

단기 투자 vs 장기 투자, 어느 쪽을 잘하느냐도 뇌가 좌우한다?

보유한 주식이 상승했을 때 뇌는 어떤 반응을 보일까?

보유한 주식이 하락했을 때 신체적 고통이 느껴지는 이유는 뇌 때문?

감정 없는 AI 투자, 인간 투자를 이길 수밖에 없다?

나의 뇌를 주식 투자 잘하는 뇌로 만들고 싶다면!

뇌 영상 기술이 발전하면서 '이런 감정을 느낄 때는 뇌가 이렇게 활성화되고 이런 판단과 선택을 할 때는 뇌가 이렇게 변하는구나'를 해부하지 않고도 뇌 스캐너에 누워서 볼 수 있게 된 이후부터 관심을 많이 가지게 됐고, 실제로 정신과에서나 심리학자들도 뇌 과학 기술을 많이 사용하고 있습니다.하고 있습니다. 손해를 보지는 않은 것 같아요. 공부처럼 하고 있습니다.흥미로운 게, 어떤 사람이 돈에 대해서 가지고 있는 특성이 다른 영역과 일치하는 게 많아요. 어떤 사람이 가진 경제관념과 그가 가진 시간관념이 겹치는 부분이 많고요. 돈을 잘 쓰는 사람은 시간도 잘 써요. 시간 관리를 잘하는 사람이 돈 관리도 잘한다. 뇌를 어떻게 쓰고 얼마나 효율적으로 잘 알고 쓰느냐, 이 부분을 잘 관리하면 주식이나 돈 영역에 있어서도 적어도 나를 망치거나 크게 손해 보지 않는 결정은 할 수 있다고 생각합니다.뇌과학적으로 보면 타고난 영향보다는 훈련된 영향이 훨씬 큽니다. 모든 영역에서.월스트리트에 취업해서 전문적으로 주식 투자하는 사람들이 다 타고난 걸까요? 런던 트레이더 대상으로 한 유명한 연구가 있습니다. 오랫동안 손해 안 보고 좋은 수익률을 내면서 인정받은 트레이더들이 일반인이나 주식 초보에 비해서 어떠한 점들이 다를까? 어떤 상황이 왔을 때 심박수가 더 낮았다. 다르게 얘기하자면 흥분을 덜 했다. 주식이 오르고 내리는 것에 일반인들은 멘탈이 흔들리지만 이들은 흔들림을 잘 보이지 않았다.손실에 너무 크게 반응하는 뇌예요. '으악 떨어졌어' 하면 패닉이 오고, 이때 뇌 안에서는 편도체·섬엽 등에서 공포 반응, 두려운 반응을 보내거든요. 이 감정 반응으로 인해서 정확하게 분석하고 논리적으로 판단해야 되는 전두엽의 지시를 따르는 게 아니라 패닉·감정에 의해서 충동적으로 다 팔아버리는 등 나중에 후회할 행동을 하게 된다.스트레스 잘 받는 뇌도 안 좋아요. 스트레스는 코르티솔이라는 스트레스 호르몬이 나오는 건데, 스트레스 호르몬이 나오면 시야가 좁아져요. 터널 비전, 내가 꽂힌 것만 보게 되고 내 생각이 맞다고 생각해서 넓게 보지 못하고 시야가 좁아지는 현상이 일어나게 되고 전두엽·전전두엽 쪽에서 프로세싱 해야 되는 정보를 잘 못 듣게 돼요. 분명히 정보가 왔는데 '이거 왜 못 봤지' '나는 이게 안 보였는데' 내 뇌가 봐야 되는 정보들, 나에게 도움이 되는 것들을 필터 해버리는 현상이 일어나요.그래서 감정적으로 잘 휘둘리거나 취약하다, 팔랑귀라서 남 얘기에 바로바로 샀다 팔았다 해버린다, 장이 변하면 스트레스 많이 받는다, 공포 때문에 잘못된 판단을 해버렸다. 이런 행동을 많이 한다면 본인이 주식 투자하는 게 위험할 수 있습니다.단기 트레이딩을 잘하는 뇌와 장기 투자를 잘하는 뇌는 같은 특성을 갖고 있지 않아요. 단기 트레이더는 판단이 빨라야 돼요. 빠른 분석력, 판단력, 실행력이 기본으로 있어야 되고요. 그런데 이 빠른 실행과 판단을 감정적으로 하진 않아요. 충동 억제를 남보다 잘하는 사람의 수익률이 더 높은 걸로 알려져 있어요.장기 투자를 잘하는 사람의 뇌는 조금 더 중요한 특성이 있어요. 무언가를 보상으로 보거나 손실로 보거나 하는 것에서의 계산법이 달라요. 그리고 시간의 인지가 달라요. 우리는 떨어지면 팔아야 되나, 오르면 더 오르기 전에 사야 되나 생각하잖아요. 이들은 조금 더 먼 미래까지 상상할 수 있는 그릇이 더 크다. 정보를 펼쳐놓고 '큰 그림으로 봤을 때는 괜찮아, 안 빼도 돼' 또는 '좀 더 들어가도 돼' 판단하는 거죠.장기투자를 잘하는 사람들은 즉각 보상보다는 지연 보상에 반응한다. 얼마만큼 성장할 수 있는가를 기다려서 얻는 보상을 더 크게 볼 수 있는 참을성, 끈기, 지연 보상을 보는 능력. 모호함을 견디는 능력이 더 크다고 해요. 모호함은 불확실성이잖아요.그렇죠. 너무 자주 샀다 팔았다 해서 수수료로 나가는 돈이 내가 이익을 낼 수 있는 플러스의 양보다 많은 경우가 많은데, 20대 남성의 수익률이 제일 낮다. 제일 샀다 팔았다를 많이 했다는 거예요.당연히 올랐다는 신호 빨간색 보면 기분이 좋잖아요. 도파민이 분비되긴 하는데, 도파민이 분비된다는 것은 보상 신호예요. 뇌가 '이건 나에게 좋은 거다'라고 보상이 분비되는 거예요. 주식이 오른 것만으로 도파민이 분비되는 게 아니라, 그 이전에 내가 어떤 예측을 했고 그 예측에 대해서 내 마음속에 얼마만큼의 베팅을 했느냐에 따라서 도파민이 분비되고 분비되지 않고가 결정되는 거예요.예를 들어서 4만 원짜리가 6만 원짜리까지 오를 거라고 생각했는데 계속 4만 5천 원, 4만 6천 원, 5만 천 원, 이렇게 조금씩 오르고 있다면 도파민이 분비가 안 되죠. 6만 원일 줄 알았는데 10만 원이 됐다면 도파민이 엄청 많이 나오죠. 예측에서 벗어날 때 도파민이 가장 많이 분비돼요. 단순히 주식이 올랐다로 결정되는 게 아니라 얼마나 오를 거라고 예상했는가에 따라서 결정된다.손실은 뇌가 엄청나게 큰 위협, 고통으로 느끼죠. 나의 생존에 위협을 줄 수 있다고 느끼는 신호이기 때문에 그래요. 오르는 걸 기대했는데 훨씬 많이 떨어졌다면 그 순간 아픕니다. 고통을 느끼는 뇌의 네트워크는 신체적 고통과 정신적 고통을 구분하지 않아요. 마음이 아픈 것도 파란색의 아픔도 살을 누군가 찌르는 것처럼, 물리적 고통을 입은 것처럼 아프다. 다시 그런 것 하지 말라고 아픈 거예요.경제학자들·인지과학자들이 많이 연구한 것 중에 손실 회피 경향이 매우 강하다. 내 것이라고 생각했는데 손실을 보게 되면 더 아파요. 두 배의 가격을 줘서라도 도로 내 걸로 만들고 싶은 강력한 심리가 작동해요. 뇌가 플러스와 마이너스를 컴퓨팅하는 웨이트 밸류가 다르기 때문이에요. 부정적인 것을 5배 정도 더 강력하게 프로세싱한다.단순히 고통이 더 큰 것을 넘어서, 100만 원을 잃으면 거기서 끝나는 게 아니라 100만 원을 어떻게든 다시 찾아와야 된다는 마음이 강하게 들어서 물타기를 하게 되는 거예요.물타기를 잘못했다가 더 손실을 입는 경우가 있죠. 그 이유가 뭐냐? 이 주식에 대한 애착이 생겨버렸어요. '이건 내 거야' '내가 이거 벌었어야 되는 건데' '내가 여기에 이만큼의 돈을 여기 넣었는데 내 피 같은 돈을 잃다니 있을 수 없어' '이거보다 더 되찾아와야지'라고 손실을 회피하기 위한 방법으로 물타기를 하죠.물타기 해보신 분들은 알겠지만 마이너스 50% 섞였어, 근데 떨어진 다음에 물타기를 하면 그 넘버는 갑자기 마이너스 30% 마이너스 20%로 줄잖아요. 사실 나는 더 큰 손해를 본 건데 그 마이너스가 줄어든 걸 보면 묘한 위안감이 생기면서 손실을 줄인 것 같은 착각을 하게 되죠. 이건 착각입니다.AI 투자가 인간 투자를 압도적으로 이길 수밖에 없어요. 일희일비하지 않고 데이터가 확실하게 보여주는 게 아닌 누군가의 카더라, 주변 사람들이 다 하더라 등에 흔들리지 않잖아요. 인간의 뇌로 프로세싱할 수 없는 정보의 양도 가지고 있고.지금처럼 주식 시장에 연연하면서 넣었다 뺐다 하는 것은 몇 년 안 갈 것 같아요. 머지않아 인간이 주식 투자를 하는 일은 거의 없어질 것 같다. 모두가 AI로 투자를 한다면 제일 비싼 유료 모델을 쓰는 사람이 이기겠죠. 그 시대가 되면 개인이 기관을 이기기는 더 어려워질 수도 있을 겁니다. 물론 이미 그렇지만.기본적으로 룰 기반으로 들어가고 관찰하고 공부한다. 주식 투자 잘하는 사람들은 수익이나 손실을 수익이나 손실로 보지 않고 정보로 본대요. 다른 사람들은 '올랐어 오예' '떨어졌어 으악' 이러는데 이들은 '정보 하나 얻었네' '새로운 거 하나 배웠네' 이러더라는 거예요. 기록을 하면서 원칙에 따른 투자를 하는 것이 좋다. 두 번째는 뉴스를 너무 많이 보고 그 모든 것에 반응하려 하지 말고, 내가 알 수 있는 영역만 국한해서 실험하고 공부하고 판다.또 의외로 명상을 하고 운동을 하는 게 도움이 된다. 명상을 오래 하면 내수용 감각이 늘어나요. 스스로 언제 긴장하고 어떻게 호흡하고 심박수가 어떤지. 실제로 월스트리트나 런던 트레이딩 시장에서 실험을 했는데, 명상을 통해서 내수용 감각, 내 몸에서 올라오는 감각들을 더 잘 인지할 수 있는 훈련을 했던 사람들의 수익률이 올라갔어요.최신 뇌과학 연구에 따르면 일부러 아침에 일어나서 30분 힘들게 뛰고 찬물 샤워까지 하면 뇌는 스트레스를 받지만, 그 이후 24시간에서 48시간 동안 일종의 불안 백신을 맞은 것처럼 다른 것에 일희일비하고 스트레스받는 일이 줄었어요. 주식 투자 수익률이 좋은 사람들은 일희일비하지 않고 스트레스를 잘 안 받고 잘 안 불안하다. 그게 잘 안 된다면 운동을 통해서 만들 수 있다는 게 또 다른 꿀팁입니다.제 주변에 전문 투자자 분들과 진짜 투자 잘하시는 분들은 체력 관리도 진짜 잘하세요. 러너, 마라토너도 많고. '운동을 통해서 체력을 최상의 상태로 만들어 놔야 투자를 할 때도 최상의 결과가 나온다' 이런 믿음이 확고하시더라고요.