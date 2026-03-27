조국, 노무현 전 대통령 묘역 참배…"대통령의 유지, 검찰개혁에 큰 매듭"

▲ 조국혁신당 조국 대표가 27일 오전 경남 김해시 진영읍 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역에서 참배하고 있다.

조국 조국혁신당 대표가 오늘(27일) 경남 김해 봉하마을 고 노무현 전 대통령 묘역을 찾았습니다.조 대표는 방명록에 "대통령님의 유지 검찰개혁을 위한 큰 매듭이 지어졌다"며 "대통령님의 남은 유지 '진보의 미래' 구현을 위해 직진하겠다"고 적었습니다.그는 취재진과 만나 "오랜 시간이 흐르고 드디어 공소청법, 중대범죄수사청법이 통과됨으로써 검찰청은 문을 닫게 된다"며 "노 대통령도 잔잔히 웃음을 짓고 계시리라 믿는다"고 말했습니다.또 "노 대통령이 말년에 직접 쓴 저서 '진보의 미래'가 있다. 검찰개혁 이외 어떤 사회경제적 과제를 이룰 것인가에 대해 자세히 쓰여있다"며 "그 점을 고민하면서 대한민국 혁신을 위해 노력하겠다"고 강조했습니다.조 대표는 신장식 최고위원, 이해민 사무총장과 함께 노 전 대통령 부인 권양숙 여사를 예방했습니다.앞서 정청래 대표를 비롯한 민주당 지도부도 검찰개혁 후속 법안인 중대범죄수사청·공소청법이 국회를 통과한 지 이틀 뒤인 지난 23일 노 전 대통령 묘역을 찾은 바 있습니다.(사진=연합뉴스)