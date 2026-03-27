[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 대통령 이란 발전소에 대한 공격 중단을 다음 달 6일까지 열흘 더 연장하겠다고 발표했습니다. 당초 설정했던 4주에서 6주 전쟁 기간에 맞춰서 협상 공간을 마련하려는 의도가 아니냐는 분석이 나오고 있습니다.



2. 오늘(27일)부터 2차 석유 최고가격제가 시행됩니다. 휘발유와 경유 공급가가 리터당 200원 넘게 오르고 소비자 가격도 빠르게 뛰고 있습니다. 유가정보시스템 오피넷에 따르면 오늘 전국 주유소의 평균 휘발유 가격은 1,830.2원에 달했고, 서울의 휘발유 가격은 1,860원대로 어제보다 15원이나 올랐습니다.



3. 이재명 대통령이 '제11회 서해 수호의 날' 기념식에 참석했습니다. 전사자 묘역도 찾아서 참배했습니다. 이재명 대통령은 서해 수호 영웅들이 지켜낸 바다를 이제 평화와 번영의 터전으로 전환해 나가야 한다고 강조했습니다.



3. 노벨문학상을 받았던 작가 한강 씨의 장편 소설 '작별하지 않는다'의 영어판이 미국의 권위 있는 도서상인 전미도서비평가협회상을 받았습니다. 한국 작가 작품이 이 상을 받은 것은 지난 2024년 김혜순 시인의 시집 '날개 환상통' 번역 작품 이후에 두 번째라고 합니다.