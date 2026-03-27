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"국민 13%는 '운동 전혀 안 한다'…21%는 한 달에 1번도 안 해"

박세용 기자
작성 2026.03.27 13:51 조회수
"국민 13%는 '운동 전혀 안 한다'…21%는 한 달에 1번도 안 해"
▲ 26일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 2026 서울국제스포츠레저산업전에서 참관객들이 참가업체의 기구를 사용해 운동하고 있다.

우리나라 국민의 13%가량은 운동을 전혀 하지 않고 있다는 조사 결과가 나왔습니다.

한국건강증진개발원이 만 19세 이상 성인 2천 명을 대상으로 지난해 진행한 2025년 건강인식조사에 따르면 운동을 실천하는 국민 비율이 감소한 것으로 나타났습니다.

규칙적인 운동 실천 수준을 묻는 항목에서 '운동을 전혀 하지 않는다'고 답한 비율은 2023년과 2024년 각각 8.0%, 8.1%였으나, 2025년에는 12.7%로 늘었습니다.

'한 달에 1번 미만'이라고 답한 비율도 전년 대비 늘어난 8.7%로, 한 달에 1번 꼴로도 운동을 하지 않는 이들의 비율은 21.3%에 달했습니다.

한 달에 1번은 13.4%, 주 1회 이상은 42.7%, 거의 매일 운동한다는 응답자는 22.7%였습니다.

종합적인 건강관리의 실천 정도를 살펴보면 '청결한 개인위생 및 환경 유지'가 5점 만점에 4.2점으로 가장 높았습니다.

'충분한 휴식'이 3.9점, '건강하고 균형 잡힌 식생활'이 3.7점으로 뒤를 이었습니다.

반면 '모임·봉사 등 사회활동'은 2.7점으로 가장 낮았고, '금연'도 3.0점으로 낮은 수준이었습니다.

(사진=연합뉴스)
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