'마약왕' 박왕열 구속 심사…"체포 전에도 필로폰 투약"

<앵커>



필리핀 현지 교도소에 복역하면서도 국내에 다량의 마약을 유통시킨 혐의로 압송된 박왕열이 오늘(27일) 구속 전 피의자 심문을 받습니다. 박왕열은 필리핀에서 체포되기 직전에도 마약을 투약한 것으로 드러났습니다.



제희원 기자입니다.



<기자>



필리핀에 수감돼 있다 국내로 송환된 마약왕 박왕열이 구속 전 피의자 심문을 위해 법원에 출석했습니다.



[(필로폰 양성반응 나왔는데 필리핀 현지 교도소에서 투약한 건가요?) ……. (마약공급 어디서 받았습니까?) …….]



앞서 경찰은 박 씨에 대한 소변 간이시약 검사 결과 필로폰 양성 반응이 나왔다고 밝혔습니다.



박 씨 역시 투약 사실을 시인한 걸로 알려졌습니다.



한국인 3명을 살해한 혐의로 필리핀에서 수감 중이던 박왕열은 지난 2024년 6월과 7월 등 두 차례에 걸쳐 필로폰 4.6㎏을 인천공항과 김해공항을 통해 밀수한 혐의를 받고 있습니다.



지난 2019년부터는 서울·부산·대구 일대의 소화전과 우편함 등에 마약류를 숨기는, 이른바 '던지기 수법'으로 지금까지 시가 30억 원 상당, 동시에 23만 5천 명이 투약할 수 있는 양의 마약을 국내에 반입 또는 유통한 혐의를 받습니다.



박 씨는 필리핀 복역 중 교도소에서 만난 유통책 등을 통해 마약 범죄에 손을 댄 걸로 알려졌습니다.



마약수사관과 가상자산 분석팀 등 20명 규모의 전담 수사팀을 꾸린 경찰은 박 씨와 연관된 공범 236명 중 현재까지 42명을 구속했다고 밝혔습니다.



경찰은 오늘 오후 박왕열에 대한 신상정보공개심의위원회를 열고 신상 공개 여부를 결정할 예정입니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 안여진)