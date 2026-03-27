"트럼프, 중동에 보병·기갑 부대 1만 명 추가 파병 검토"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 행정부가 이란과의 전쟁을 위해 병력을 최대 1만 명 중동에 증파하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다.미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 국방부는 트럼프 대통령에게 더 많은 군사 선택지를 주기 위해 이 같은 결정을 저울질하고 있습니다.파견이 추가로 검토되는 병력에는 보병과 장갑차가 포함될 가능성이 있다고 WSJ은 전했습니다.지상전을 임무로 하는 이들 병력이 중동에서 정확하게 어디로 투입될지는 명확지 않습니다.다만 이란의 원유수출 전초 기지인 하르그섬을 포함해 이란 영토를 타격할 수 있는 사정권에 들어갈 수 있다고 WSJ은 짚었습니다.이들 병력이 실제로 투입된다면 앞서 중동으로 각각 파견된 해병원정대 5천 명, 82공수사단 수천 명에 더해 대규모 증원이 이뤄지는 것입니다.이중 해병원정대는 빠르면 이번 주말 도착할 것으로 예상됩니다.미군의 이번 병력 증강은 미국이 이란과 물밑 접촉으로 종전안을 주고받으면서 외교 해법을 타진하는 와중에 나왔습니다.일부에서는 트럼프 행정부가 군사적 위협 수위를 높이는 방식으로 협상력을 끌어올리려고 한다는 관측도 제기됩니다.애나 켈리 백악관 부대변인은 "병력 배치와 관련한 모든 발표는 국방부에서 나올 것"이라며 "앞서 말했듯 트럼프 대통령이 언제나 모든 군사적 선택권을 갖고 있다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)