"지드래곤 사주와 유사"…'미우새' 탁재훈, 예상치 못한 '인생그래프'에 깜짝

'미우새' 탁재훈의 사주 풀이가 공개된다.



오는 29일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '올드 미우새'와 '뉴 미우새'의 봄 소풍 현장이 그려져 큰 웃음을 선사할 예정이다.



최근 진행된 녹화에는 '올드 미우새' 탁재훈, 임원희, 허경환, 최진혁이 한자리에 모였다. '뉴 미우새' 윤현민, 윤시윤, 조진세가 등장하자 '올드 미우새'는 "'미우새' 같지 않게 너무 멀쩡하다", "행복하면 미우새가 아니다"라며 거세게 견제해 웃음을 안겼다. 심지어, 열심히 하지 않으면 가만두지 않겠다며 고정을 노리는 '예비 미우새'에게 으름장을 놓아 눈길을 끌었다. 거대한 존재감을 뽐내는 '예비 미우새'의 등장에 현장은 물론 스튜디오까지 발칵 뒤집혔다고 해 그 정체에 궁금증이 쏠린다.



이어, '올드 미우새'와 '뉴 미우새'의 자존심이 걸린 사자성어, 속담 퀴즈 대결이 성사됐다. 정답을 맞히지 못할 시, 거인급 힘을 자랑하는 '예비 미우새'의 뿅망치 벌칙이 있다는 소식에 아들들 사이에 긴장감이 맴돌았다. 본격적인 대결이 시작되자 기상천외한 오답 퍼레이드가 쏟아지는 건 기본, 모두를 경악하게 한 뿅망치 2단 분리 사태까지 발생해 현장은 역대급 웃음바다가 되었다는 후문이다.



한편, 탁재훈의 인생에서 중요한 날을 맞아 큰 잔치가 열려 현장이 들썩였다. 특히, 탁재훈의 인생 예측을 위해 인생 그래프 전문가까지 등장해 기대감을 높였다. 나이대별로 재물운, 연애운, 결혼운 등을 세세하게 분석하던 전문가는 탁재훈에게 "지드래곤과 사주가 유사하다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 또한, 탁재훈이 그토록 기다렸던(?) 아버지 사업의 상속에 대한 전망을 공개해 모두의 귀를 쫑긋하게 만들었다.



이어 전문가는 요즘 최고 주가를 달리는 허경환에게는 최근 잘될 수밖에 없었던 숨겨진 이유와 올해 강력한 연애운이 들어왔다고 해 관심을 집중시켰다. 지켜보던 母벤져스는 전문가 말 한마디에 울고 웃었다는데, 과연 그 결과는 어땠을지 관심을 모은다.



웃음이 쏟아지는 '올드 미우새'와 '뉴 미우새'의 치열한 대결은 오는 29일 밤 9시 방송되는 '미우새'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)