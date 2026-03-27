산업부, 경제 6단체와 긴급 간담회…공급망 위기 대응 방안 논의

▲ 김정관 산업통상부 장관

산업통상부는 오늘(27일) 김정관 장관 주재로 6개 경제단체와 긴급 간담회를 열어 중동 전쟁에 따른 공급망 위기 대응 방안을 논의했습니다.오늘 간담회는 대통령 주재 '비상경제점검회의'의 후속 조치로, 중동 전쟁으로 인한 국내 경제 영향을 점검하고 산업 공급망과 에너지 수요 관리 협업 방안을 논의하기 위해 마련됐습니다.김 장관은 먼저 6개 경제단체에 대체 공급선 발굴 및 재고 현황 파악 등 공급망 안정화 노력과 함께 담합·매점매석 등 공급망 교란 행위가 발생하지 않도록 주의를 기울여 달라고 당부했습니다.이어 비축유를 전략적으로 활용하고 나프타의 국외 도입 시 차액 지원 등을 통해 보건의료, 핵심산업, 생활필수품 생산에 차질이 발생하지 않도록 정부가 총력 지원하겠다고 강조했습니다.에너지 절약을 위해 자율적 차량 5부제 동참, 유연근무 시행 등에 동참해줄 것도 요청했습니다.김 장관은 "전시에 준하는 엄중한 상황 인식 하에 중대한 위기로 이어질 수 있는 모든 경우의 수에 대비해야 한다"며 공급망 관리와 에너지 절약에 기업들이 적극 동참하도록 경제단체의 가교역할을 촉구했습니다.또, "공급망 애로 접수 및 해결을 위한 원스톱 창구인 '중동전쟁 공급망 지원센터'에 접수된 사안들은 기업들의 불편함이 가중되지 않도록 총력을 다해 해소해 나갈 것"이라고 약속했습니다.오늘 간담회에는 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국경영자총협회, 한국무역협회, 한국중견기업연합회, 중소기업중앙회 등의 회장단이 참석했습니다.(사진=연합뉴스)