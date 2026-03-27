죽은 여친과 3년 6개월 엽기적 동거…'그알', 인천 시신 은닉 사건 추적

SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')가 인천의 원룸에서 사망한 지 3년 6개월 만에 미라 상태로 발견된 여인의 미스터리를 파헤친다.



오는 28일 방송될 '그알'은 '원룸 속 미라, 1277일간의 미스터리-인천 3년 6개월 시신 은닉 사건'이라는 부제로 사건을 추적한다.



지난 2024년 7월 10일, 인천의 한 빌라. 6년째 장기 투숙 중이던 세입자가 월세를 미납한 채 열흘 넘게 연락이 되지 않자, 건물 관리인이 원룸에 방문했다. 문을 두드려도 인기척이 없어 어딘지 불안했다는 관리인. 강제로 문을 개방했을 때 놀라운 광경이 펼쳐졌다고 한다.



13㎡ 남짓한 단칸방은 허리 높이까지 쌓여 있는 쓰레기와 봉투에 묶인 짐들로 입구부터 발 디딜 틈이 없었고, TV와 선풍기는 켜져 있었다. 다량의 표백제와 살충제까지 널브러져 있던 아수라장 속에서 관리인의 눈에 띈 건, 구석에 유일하게 정돈되어 있던 이부자리였다.



이불을 걷어내자 그 안에서 발견된 건 대(大)자로 누워 있는 변사체 한 구였는데, 상태가 특이했다. 부패해 뼈만 남은 백골이 아니라, 납작하게 말라붙은 채 피부가 그대로 보존되어 있는 미라 상태의 시신이었다.



연락이 끊긴 세입자 남성이 방 안에서 홀로 사망한 것인가 했지만, 부검 결과 미라 시신은 신원 미상의 여성으로 확인됐고 경부압박질식으로 사망한 걸로 추정됐다. 경찰은 유력 용의자인 세입자 김 씨를 추적했는데, 그는 사기 혐의로 구치소에 수감 중이었다. 그의 자백으로 밝혀진 미라 여인의 정체는, 김 씨의 전 연인 박지영(가명) 씨였다.



지난 2021년 1월, 우울증이 있던 지영 씨가 동반 자살을 제안했고, 먼저 자신을 죽여 달라고 부탁해 범행을 저질렀다고 주장한 김 씨. 살해 후 자신도 극단적인 선택을 하려 했지만 실패했다는 그는, 무려 1,277일간 자신의 원룸에 시신을 은닉한 것이다. 김 씨는 시신 옆에서 셀카를 찍고 TV를 보거나 밥을 먹는 등 엽기적인 행각도 보였다.



과연 촉탁살인을 저질렀다는 그의 주장은 사실일까. 오직 둘만의 방에서 벌어진 살인 사건의 진실은 무엇이고, 김 씨가 3년 6개월 동안 시신과 동거한 이유는 뭘지, 충격적인 미라 시신 미스터리의 비밀을 밝힐 '그알'은 오는 28일(토) 밤 11시 10분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)