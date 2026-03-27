"트럼프, 지상군 투입해 항복시키려는 듯…파병도 검토"

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 지상군을 투입하는 방안을 선택할 가능성이 높다는 관측이 제기됐습니다.이스라엘 매체 타임스오브이스라엘은 현지 시간 26일 미국과 이란 간 중재에 관여한 국가의 고위 관계자를 인용해, 트럼프 대통령이 미군 지상 작전 명령 쪽으로 기울고 있는 것으로 보인다고 전했습니다.이 관계자는 트럼프 행정부가 내부적으로 미국이 제시한 15개 항목의 요구를 이란이 수용할 가능성이 낮다고 보고 있다고 설명했습니다.이에 따라 군사적 압박으로 이란 정부를 굴복시키는 방안을 선택할 것이라는 관측이 나옵니다.실제로 트럼프 행정부는 미 육군 제82공수사단 등 정예 지상군 병력 수천 명을 중동 지역으로 파견했습니다.월스트리트저널은 현지 시간 26일 트럼프 대통령이 기존 병력에 더해 보병과 기갑부대 등 1만 명을 추가로 파병하는 방안도 검토하고 있다고 보도했습니다.트럼프 대통령은 이란 원유 수출의 전초기지인 하르그섬 점령 방안도 검토하는 것으로 알려졌습니다.다만 중재국 관계자들은 미국의 지상 작전이 시작되더라도 이란이 항복할 가능성은 낮다고 보고 있습니다.이란이 전쟁 발발 이전에도 받아들이지 않았던 조건을 현재 시점에 수용할 가능성이 없다는 이유입니다.또 다른 중재국 관계자는 미군이 하르그섬에 상륙할 경우 점령에는 성공할 수 있지만, 점령 유지에는 훨씬 더 많은 병력이 필요하다고 경고했습니다.또, 장기전에 가까운 전투가 벌어져 트럼프 행정부가 제시한 4~6주 전쟁 기간을 크게 넘길 수 있다고 덧붙였습니다.한편 트럼프 대통령은 이란 발전소 공격 유예를 미 동부 시간 기준 4월 6일 오후 8시까지 열흘 연장한다고 밝혔습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 21일 이란에 48시간 내 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전소 시설을 공격하겠다고 경고했지만, 종전 협상을 이유로 닷새 유예를 선언했습니다.(SBS 디지털뉴스부)