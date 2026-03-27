"종량제봉투 가격 오른다" 소문 확산…입장 밝힌 군산시

▲ 종량제 봉투 구매 제한 안내문

전북 군산시는 최근 중동 정세 악화와 국제 유가 불안로 쓰레기 종량제봉투 가격이 인상될 것이라는 소문이 확산하는 것과 관련해 오늘(27일) "인상 계획이 전혀 없다"는 공식 입장을 내놓았습니다.시에 따르면 최근 시청과 각 읍면동 행정복지센터에 종량제봉투 가격 인상 여부를 묻는 민원 전화가 급증하고 있습니다.이는 중동 지역 분쟁 여파로 종량제봉투의 주원료인 폴리에틸렌(PE) 가격이 함께 오르면서 봉투 가격이 인상될 것이라는 우려에서 비롯된 것으로 보입니다.시는 종량제봉투 가격이 원자재 가격 변동에 따라 즉각적으로 조정되는 구조가 아니며, 지자체 자치법규인 조례 개정을 통해서만 가격 인상이 가능하다고 설명했습니다.현재 시는 관련 조례 개정 계획이 없으며, 기존 가격을 유지할 방침입니다.시는 또 근거 없는 소문으로 인한 일시적인 사재기 현상에 대해 우려를 표명했습니다.이화섭 시 자원순환과장은 "시민분들은 확인되지 않은 소문에 동요하지 말고, 평소처럼 필요한 수량만 구매해 주시기를 바란다"고 당부했습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)