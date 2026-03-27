장동혁 "서해 영웅 희생 기억…보훈수당 인상하겠다"

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표가 서해수호의 날을 맞아 보훈수당이 인상될 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다.장 대표는 오늘(27일) 자신의 SNS에 "나라와 국민을 지킨 서해 영웅들의 희생과 헌신을 끝까지 기억하겠다"며 "국가를 위해 청춘을 바치고, 목숨까지 걸었던 분들께 반드시 국가가 합당한 예우로 답해야 한다"고 적었습니다.장 대표는 "국가유공자와 참전유공자, 제대군인에 대한 소득보장체계를 더욱 두텁게 강화하겠다"고 약속했습니다.장 대표는 "보훈수당을 현실에 맞게 인상하겠다"며 "49만 원 수준에 머물러 있는 참전명예수당이 국가를 위한 헌신의 무게를 제대로 반영하고 있는지 근본적으로 재점검하겠다"고 밝혔습니다.이어 "참전유공자 배우자에 대한 생계지원금도 대폭 강화하겠습다"며 "현재 월 15만 원인 지원금을 월 30만 원으로 2배 인상하겠다"고 강조했습니다.제대군인 전직지원금에 대해서도 "단계적으로 인상하고 지원 기간 역시 연장하겠다"고 약속했습니다.장 대표는 "서해 수호의 역사는 단지 과거의 기억이 아니다"라며 "국민의힘은 말로만 예우하는 정당이 아니라, 제도와 예산으로 책임을 다하는 정당이 되겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)