탑, 첫 정규 '다중관점' 베일 벗었다…더블 타이틀로 컴백 카운트다운

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가수 최승현(탑)이 첫 정규앨범 트랙리스트를 공개하며 컴백을 예고했다.탑은 27일 공식 SNS를 통해 첫 정규앨범 '다중관점(ANOTHER DIMENSION)'의 트랙리스트 이미지를 공개했다. 이번 앨범에는 '완전미쳤어!(Studio54)'와 'DESPERADO'가 더블 타이틀곡으로 이름을 올렸다.총 11곡이 수록된 이번 앨범에는 '탑욕(SELF CRUCIFIXION)', '나만이(THE GIANT)', '서울시에 사는 기분(SEOUL CHAOS)' 등 독특한 제목의 곡들이 포함돼 눈길을 끈다. 특히 '꼬깔코온(FOR FANS)'은 팬들을 향한 메시지를 담은 곡으로 알려져 기대를 모은다.탑은 이번 앨범 프로듀싱 전반에 참여해 11곡을 하나의 서사로 구성했다. 데뷔 이후 처음 선보이는 솔로 정규앨범인 만큼, 그가 보여줄 음악적 변화와 방향성에 관심이 쏠린다.탑의 첫 정규앨범 '다중관점'은 오는 4월 3일 오후 6시 발매된다.사진 제공 = 탑스팟픽쳐스(SBS연예뉴스 강경윤 기자)