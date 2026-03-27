이준호, '2028 세계디자인수도 부산' 홍보대사 위촉

이미지 확대하기

배우 겸 가수 이준호가 '2028 세계디자인수도(WDC) 부산' 홍보대사로 위촉됐다.이준호는 27일 부산 해운대구 누리마루 APEC하우스에서 열리는 '2028 세계디자인수도(WDC) 부산' 홍보대사 위촉식에 참석한다.이번 위촉은 대중성과 글로벌 인지도를 갖춘 인물을 통해 '2028 세계디자인수도 부산'의 비전을 국내외에 널리 알리기 위해 추진됐다. 음악과 연기 활동을 통해 해외에서도 인지도를 쌓아온 이준호가 부산의 디자인 도시 비전을 알리는 데 힘을 보탤 것으로 기대를 모은다.이준호는 위촉 소감을 통해 "저는 연기를 하면서 늘 '캐릭터를 어떻게 디자인할 것인가'를 고민한다. 디자인은 우리가 살아가는 방식과 도시의 이야기를 만들어가는 과정이라고 생각한다."면서 "'2028 세계디자인수도 부산' 홍보대사로 함께하게 돼 매우 뜻깊다. 도시의 매력과 디자인 가능성을 더 많은 분들께 알릴 수 있도록 노력하겠다."고 밝혔다.이준호는 앞으로 공식 행사 참석을 비롯해 다양한 홍보 활동에 나설 예정이다.한편 이준호는 배우와 가수를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.사진제공 = O3 Collective(SBS연예뉴스 강경윤 기자)