차준환 없는 남자 피겨, 세계선수권 전원 컷 탈락…출전권 감소

▲ 차영현

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피겨 스케이팅 남자 싱글 차영현과 김현겸(이상 고려대)이 세계선수권대회에서 나란히 컷 탈락하면서 한국의 차기 시즌 출전권이 1장으로 줄어들었습니다.차영현은 오늘(27일) 체코 프라하 O2 아레나에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 스케이팅 세계선수권대회 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 기술점수(TES) 37.70점, 예술점수(PCS) 37.70점, 합계 70.92점으로 36명의 출전 선수 중 27위에 머물렀습니다.이에 따라 상위 24명이 나서는 프리스케이팅 진출에 실패했습니다.함께 출전한 김현겸도 TES 39.22점, PCS 31.49점, 총점 70.71점으로 28위를 기록해 프리 스케이팅 진출이 좌절됐습니다.2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 한국 피겨 남자 싱글 최고 성적인 4위에 올랐던 간판스타 차준환(서울시청)은 부상으로 이번 대회를 기권했고, 차영현이 대체 선수로 출전했습니다.이번 결과로 한국 피겨 남자 싱글의 차기 세계선수권 출전권은 2장에서 1장으로 줄어들었습니다.세계선수권대회는 종목별 각국 선수 순위 합에 따라 다음 대회 출전권을 배정합니다.2명이 출전할 경우 순위 합이 13 이하일 때는 3장, 28 이하일 때 2장, 28을 초과하면 1장이 주어집니다.쇼트 프로그램 1위는 111.29점의 개인 최고점을 기록한 일리야 말리닌(미국)이 차지했습니다.'쿼드신'으로 불리는 말리닌은 유력한 우승 후보였던 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 극심한 난조로 메달 획득에 실패했으나 이날 경기를 통해 자신감을 되찾았습니다.2024년과 2025년 세계선수권대회에서 우승한 말리닌은 3연패에 도전합니다.프랑스의 아당 샤오잉파(101.85점)는 2위, 에스토니아의 알렉산드르 셀레브코(96.49점)는 3위에 올랐습니다.밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 싱글 금메달리스트 미카일 샤이도로프(카자흐스탄)은 출전하지 않았습니다.당시 은메달과 동메달을 땄던 가기야마 유마와 사토 순(이상 일본)은 각각 6위(93.80점), 4위(95.84점)를 기록했습니다.메달의 향방을 가를 남자 싱글 프리 스케이팅은 내일 오후에 시작됩니다.(사진=게티이미지)