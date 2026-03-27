대구 동구 조명공장서 불, 8시간여 만에 완진…한때 대응 1단계

▲ 26일 대구 동구 한 공장에서 불이 나 소방 당국이 대응 1단계를 발령하고 진화하고 있다.

대구 동구의 한 조명 공장에서 불이 나 8시간여 만에 완전히 꺼졌습니다.27일 소방 당국에 따르면 전날 오후 8시 43분께 동구 방촌동 조명 공장에서 원인이 밝혀지지 않은 화재가 발생했습니다.소방 당국은 불이 인접 건물로 확산하자 오후 9시 6분께 대응 1단계를 발령하고 진화 작업을 벌였습니다.소방 당국은 신고 접수 약 2시간 만에 큰불을 잡은 후 대응 1단계를 해제했습니다.불은 이날 오전 5시 15분께 완전히 꺼졌으며 인명피해는 없었습니다.이 불로 연면적 260㎡ 조명 공장 단층 건물 한 동과 인접 건물이 피해를 봤습니다.소방 당국은 해당 공장이 샌드위치 패널 구조로 이뤄져 있고 화재 당시 직원들이 퇴근한 상태라 화재 인지가 늦어지며 불이 커진 것으로 보고 있습니다.소방 당국은 이날 오전 경찰 등과 함께 합동 감식을 벌여 정확한 화재 경위를 조사할 예정입니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=독자 제공, 연합뉴스)