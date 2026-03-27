김건희 재판 등장한 서희건설 회장…"목걸이 등, 일종의 보험용"

<앵커>



김건희 여사에게 이른바 나토 3종 귀금속을 건넸다고 인정한 이봉관 서희건설 회장이 김 여사 재판에 나왔습니다. 이 회장은 새 정부와 잘 지내기 위해 일종의 보험용으로 준 거라고 증언했습니다.



신용일 기자입니다.



<기자>



이봉관 서희건설 회장이 법정으로 향합니다.



이 회장은 사위 공직 청탁 목적으로 김건희 여사에게 약 1억 3천만 원 상당의 귀금속을 건넨 혐의로 기소됐는데, 김 여사 재판에 증인으로 나온 겁니다.



이 회장은 증인신문에서 윤석열 전 대통령 당선 직후인 지난 2022년 3월 김 여사를 만나 5천만 원 상당의 반클리프 아펠 목걸이를 건넸다고 증언했습니다.



이 회장은 "차기 정부와 친분을 다지려는 일종의 보험용이었다"며, "김 여사가 괜찮은 액세서리가 없다고 해 거절하지 않을 거라고 생각했다"고 말했습니다.



이 회장은 한 달쯤 뒤 김 여사를 다시 만나 2천만 원 대 브로치를 건넸다고도 증언했습니다.



이 회장은 당시 김 여사가 고마워하면서 '서희건설을 도와줄 일이 없느냐'고 먼저 물어 '인수위에서 일하는 사위를 좋은 자리에 써 달라'고 했다고 증언했습니다.



실제 그해 6월 이 회장의 큰 사위는 총리 비서실장에 임명됐습니다.



이 회장은 5월에도 김 여사를 만나 그라프 귀걸이를 건넸는데, 이후 1년쯤 뒤 다시 만난 김 여사가 귀걸이를 제외한 목걸이와 브로치만 돌려주며 "빌려줘서 고맙다"고 했다고 증언했습니다.



이 회장은 애초 빌려준다는 생각을 한 적이 없고, 나토 순방 당시 고가 귀금속 착용과 출처가 논란이 되자 돌려준 것 같다고 답했습니다.



반면 김 여사는 반대신문을 통해 이 회장이 건넨 귀금속은 단순한 당선 축하 선물에 불과하고 이 회장으로부터 구체적인 청탁을 받은 사실이 없다고 주장했습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 안여진, 디자인 : 석진선)