뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

필름·조명 공장서 잇따라 불…주민 대피소동

김덕현 기자
작성 2026.03.27 06:30 조회수
PIP 닫기
<앵커>

어젯(26일)밤 충북 음성군의 한 필름 제조 공장에서 불이 났습니다. 직원 1명이 다쳤고 30명 넘는 주민이 대피했습니다.

밤사이 사건 사고 소식 김덕현 기자입니다.

<기자>

공장 건물 전체가 시뻘건 불길과 뿌연 연기로 뒤덮여 있고, 소방대원들이 불을 끄기 위해 분주하게 움직입니다.

어제(26일) 저녁 8시 10분쯤 충북 음성군 금왕읍의 한 필름 제조 공장에서 불이 나 2시간 50분 만에 꺼졌습니다.

불이 근처 야산으로도 번지면서 소방 당국은 대응 1단계를 발령했고, 장비 58대, 인력 135명을 투입해 진화 작업을 벌였습니다.

이 불로 공장 5개 동 가운데 2개 동이 완전히 불에 탔습니다.

인근 요양원에 있던 입소자와 주민 등 30여 명이 대피했고, 40대 공장 직원 1명이 손목에 화상을 입었지만 생명에 지장은 없는 걸로 파악됐습니다.

소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.

---

비슷한 시각 대구 동구 방촌동의 조명 제조 공장에서도 불이 났습니다.

소방 당국은 대응 1단계를 발령한 뒤 1시간 40여 분 만에 큰 불길을 잡았는데, 인명 피해는 없었습니다.

대구 동구청은 불이 난 뒤 건물 붕괴 위험이 있으니 접근을 자제하라는 재난 문자를 보내기도 했습니다.

소방 당국은 공장 내부 적재물 등의 잔불 정리를 마치는 대로 정확한 화재 원인을 파악할 계획입니다.

---

어젯밤 밤 9시쯤에는 충북 진천군 광혜원면 국가대표선수촌 인근 야산에서 불이 났습니다.

산림 당국이 40분 만에 불길을 잡았고, 다친 사람은 없었습니다.

{영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 충북소방본부·대구소방안전본부·산림청·충북 진천소방서)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지