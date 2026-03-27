'안갯속 상황' 국제유가 5% 급등…미 증시는↓

<앵커>



트럼프 대통령의 말이 점점 더 갈피를 잡기 어려워지는 가운데 국제유가는 또 5% 정도 급등했습니다. 미국 증시 지수는 모두 떨어졌고 특히 우리 증시와도 밀접한 반도체 관련주들이 크게 떨어졌습니다.



뉴욕에서 김범주 특파원의 보도입니다.



<기자>



간밤 국제유가가 다시 급등했습니다.



북해산 브렌트유와 서부 텍사스 중질유 모두 5% 안팎 오르면서, 배럴당 최고 109달러와 95달러까지 치솟았습니다.



트럼프 대통령이 이란에 협상 시한으로 제시한 닷새가 미국 시간으로 내일, 금요일 금융시장 종료와 함께 끝난다는 불안이 작용한 것으로 해석됩니다.



금융시장이 열리지 않는 미국 주말 사이에 상황이 또 급변할 수 있다는 우려가 반영되기 시작한 겁니다.



이렇게 유가가 오르면서 뉴욕증시 주요 지수는 반대로 내려앉았습니다.



나스닥이 2.4% 떨어졌고 S&P500과 다우 각각 1.7%와 1% 하락했습니다.



트럼프 대통령은 다만 현재 유가와 주가 상황을 걱정하지 않는다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 솔직히 유가는 더 오르고 주가는 더 떨어질 것이라고 생각했습니다. 그렇게 심각하지 않아요. 사람들이 미국 대통령을 신뢰하는 것 같습니다.]



이런 가운데 구글이 메모리 반도체를 6분의 1만 써도 되는 인공지능 개발 방식을 내놓았다는 소식에 반도체 관련 주식들도 크게 흔들렸습니다.



대표적으로 삼성전자, SK하이닉스와 함께 3대 메모리 반도체 회사인 마이크론 주식이 7% 하락했는데, 6일 연속 하락세를 보이면서 총 20% 이상 주가가 떨어졌습니다.



원달러 환율은 1508원에 거래를 마쳤습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김호진)