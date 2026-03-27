"비수도권·취약계층에 더 준다"…31일 국회 제출

<앵커>



당정이 전쟁 여파에 대응하기 위한 25조 원 규모의 추가 경정 예산, 이른바 '전쟁 추경안'을 논의했습니다. 최종안은 다음달 9일 국회를 통과할 전망입니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



민주당과 정부는 어제(26일) 오전 중동발 위기에 대응하기 위한 추경안 협의를 가졌습니다.



[박홍근/기획예산처 장관 : 중점은 국민의 고유가 부담 완화, 민생 안정, 산업 피해 최소화 및 공급망 안정입니다.]



당정은 지역 화폐 형태의 민생지원금을 지급하기로 했는데, 비수도권, 그리고 취약 계층에게 더 지급하는 방향으로 가닥을 잡았다고 밝혔습니다.



[한정애/민주당 정책위의장 : 수도권에서 멀수록, 지방 우대 기준 그리고 어려운 계층에 조금 더 지원될 수 있는 방식….]



다만 정확한 민생지원금 액수와 소득 기준 등은 정부안이 확정 때까지 조율이 계속될 전망입니다.



당정은 또 석유 최고 가격제에 따른 정유사의 손실 보전과 석유화학 제품의 핵심 원료인 나프타 등의 안정적 공급을 위한 예산도 추경안에 담기로 했습니다.



태양광 등 가정용 재생 에너지 보급과 에너지 소외계층 대상의 바우처 지급, 대중교통 이용 촉진 등에도 예산을 지원한다는 방침입니다.



민주당은 단 1초라도 시간을 허비해선 안 된다며 정부 최종안이 오는 31일 국회에 제출되면 다음 달 9일 본회의에서 처리할 방침입니다.



반면 국민의힘은 정부가 그동안 에너지 수급에 문제가 없다더니 갑자기 국민의 불안을 자극한다며 의도가 의심스럽다고 비판했습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 오영택)