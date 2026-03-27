"한국, 적대국 아니지만…미 관련 선박은 불가"

<앵커>



이란이 호르무즈 해협에서 한국 선박을 통과시켜줄 순 있지만 미국과 관련됐다면 통제를 하겠다고 밝혔습니다. 그런 조치를 위해서 우리 정부에 선박 명단을 달라고도 요청했는데 우리 정부는 그럴 생각이 없다면서 신중한 입장을 유지하고 있습니다.



김혜영 기자입니다.



<기자>



어제(26일) 한국 기자들과 만난 사이드 쿠제치 주한 이란 대사는 호르무즈 해협을 지나는 한국 선박의 안전 보장을 묻는 SBS의 질문에 이런 답을 했습니다.



[사이드 쿠제치/주한 이란 대사 : 우선, 우리는 한국을 적대국으로 보지 않습니다.]



문제는 한국 선박의 통항을 일괄적으로 풀어주는 건 아니라는 취지의 조건을 달았다는 점입니다.



[사이드 쿠제치/주한 이란 대사 : (미국과 이스라엘, 그리고) 이 두 정권의 이익과 관련된 모든 것은 이란 이슬람 공화국의 제재와 통제를 받게 될 것입니다.]



미국이 투자한 회사와 관련해 석유나 가스를 운송하는 한국 선박 등은 통항이 제한될 수 있다는 뜻입니다.



이란 대사는 또 한국 정부에 선박 리스트와 개별 정보를 달라고 요청했고, 한국 정부가 그걸 제공한다면, 이란 당국과 사전 합의를 전제로 안전하게 통항할 수 있을 거라고 덧붙였습니다.



하지만 우리 정부는 이란 대사의 주장에 선을 긋고 있습니다.



선박 통행에 관한 양국 간 논의는 없었으며, 지난 23일 장관 간 통화에서도 인도적 조치에 대한 요청만 있었을 뿐 우리 선박 정보를 준 적도, 줄 계획도 없다는 겁니다.



선박마다 선주, 화물주, 투자자 등이 복잡하게 얽혀 있어 대미 연관성을 딱 잘라 구분하는 것 자체도 어렵단 반응이 해운업계에선 나옵니다.



외교부는 중동 정세를 면밀히 주시하면서, 호르무즈 해협에서 우리 선박을 포함한 모든 선박의 안전이 보장돼야 한다는 입장을 이란 측에 촉구했습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 이종정)