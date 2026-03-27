"어머니 실종, 내 유명세 때문일까"…미국 유명 앵커 '눈물'

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미국 유명 앵커 서배나 거스리가 어머니가 실종된 지 50일 만에 처음으로 언론과 인터뷰하며 참담한 심정을 고백했습니다.거스리는 25일(현지시간) NBC방송과의 인터뷰에서 자신의 유명세가 어머니의 실종 원인이 됐을 것 같다며 "누군가 '저 사람 돈이 많네'라고 생각했을지 모르겠다. 제 탓이라는 생각에 너무 견디기 힘들다"고 눈물지었습니다.거스리는 NBC방송 '투데이'의 공동 진행자로 활약하며 미국인들에게 매우 친숙한 인물입니다.어머니 낸시 거스리는 지난 1월 31일 가족들과 식사를 마친 뒤 애리조나주 투손 자택으로 돌아갔지만 다음 날부터 행방이 묘연해졌습니다.이후 대대적인 수사가 진행되었으나 7주째 뚜렷한 결과가 나오지 않고 있습니다.가족들은 납치 가능성을 높게 보고 있는 상황입니다.거스리는 어머니가 허리가 좋지 않아 우편함까지 걸어가 우편물도 잘 가져오지 못할 정도였다고 설명했습니다.발견 당시 문은 열려 있었고 현관에는 피가 있었다고 덧붙였습니다.실종 이후 여러 건의 제보와 몸값 요구가 있었는데 거스리는 그 가운데 2건은 진짜라고 믿고 있습니다.그는 "편지 대부분은 가짜인 것 같다"면서도 "저희가 답장을 보낸 2통의 편지는 진짜라고 믿는다"고 덧붙였습니다.일각에서는 가족들이 실종 사건에 관여했다는 음모론이 제기되기도 했습니다.거스리는 "엄마는 우리 삶의 빛이고 우리에게 남은 전부"라며 음모론은 정말 이해가 되지 않는다고 강조했습니다.애리조나주 수사 당국은 "거스리 가족은 명백한 피해자"라며 가족 전원을 용의선상에서 배제했다고 발표한 바 있습니다.어머니의 생존 가능성이 희박해지고 있지만 거스리는 사건의 진상만큼은 꼭 알고 싶다는 뜻을 전했습니다.거스리는 "어머니가 이 세상에 있든, 천국에 있든" 어디에 있는지 알아야 한다고 말했습니다.거스리와 가족들은 현상금으로 100만 달러, 우리 돈 약 15억 원을 내걸었습니다.범인 체포 여부와 상관없이 실종자를 찾게만 해줄 경우 현상금을 지급하겠다고 약속했습니다.(SBS 디지털뉴스부)