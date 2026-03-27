IOC "2028 LA올림픽부터 성전환자 여성 부문 출전 금지"

▲ 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장

국제올림픽위원회(IOC)가 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽부터 성전환자의 여성 부문 경기 출전을 금지하기로 했습니다.IOC는 현지시간 26일 집행위원회에서 이 같은 내용의 스포츠 내 여성 부문 보호 정책을 채택했다고 밝혔습니다.새 정책에 따르면 올림픽 또는 기타 IOC 행사에서 열리는 모든 여자 종목의 참가 자격은 '생물학적 여성'에게만 부여됩니다.IOC는 Y 염색체의 일부로 남성적 특성을 발달시키는 유전자인 SRY 유전자에 대한 한 차례 검사를 기준으로 참가자가 남성적 성 발달을 겪었는지 확인할 것이라고 밝혔습니다.검사 결과 음성이면 여성 부문 참가 자격 요건을 영구히 충족하게 됩니다.양성이 나오면 기타 희귀 성 발달 이상(DSD) 진단을 받은 드문 예외를 제외하고는 IOC가 주최하는 대회에서 여성 부문에 출전할 수 없게 됩니다.SRY 검사에서 양성이 나온 선수는 모든 남자 부문이나 혼성팀 내 남자 포지션, 모든 오픈 부문이나 선수를 성별로 분류하지 않는 스포츠에 참가할 수 있다고 IOC는 설명했습니다.IOC는 이 정책을 2028년 LA 올림픽부터 적용하기로 했습니다.이 정책은 소급 적용되지 않으며 아마추어 또는 레저 스포츠 프로그램에도 적용되지 않습니다.IOC는 이같은 새 기준이 여자 부문 내 공정성과 안전성, 무결성을 보장하는 차원이라고 강조했습니다.커스티 코번트리 IOC 위원장은 "올림픽에서는 아주 미세한 기량 차이가 승패를 가를 수 있다.따라서 생물학적 남성이 여자 부문에 출전하는 건 공정하지 않다는 점이 명백하다"며 "심지어 일부 종목에서는 선수의 안전 문제와도 직결된다"고 주장했습니다.코번트리 위원장은 지난해 6월 IOC 사상 첫 여성 수장으로 취임한 이후 새로운 성전환 선수 정책을 주도해 왔습니다.취임 직후 '여성 종목 보호 워킹그룹'을 신설, 전문가와 각 체육연맹 대표들과 함께 공정한 경쟁을 위한 기준 마련에 착수했습니다.IOC가 이날 새 여성 선수 자격 조건을 발표함에 따라 LA 올림픽을 주최하는 미국 규정과도 일치하게 됐습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 2월 '남성을 여성 스포츠에서 배제하라'는 행정 명령을 내렸고, 이후 미국올림픽·패럴림픽위원회는 성전환 선수의 미국 대회 여성 경기 출전을 금지하는 조처를 발표했습니다.국제 스포츠계 흐름도 비슷합니다.이미 세계육상연맹과 세계수영연맹 등 주요 종목 단체는 남성 사춘기를 겪은 선수의 여성 부문 출전을 금지했습니다.2024년 파리 올림픽에서는 복싱 금메달리스트 이마네 칼리프(알제리)와 린위팅(타이완)을 둘러싼 성별 논란이 거세게 일기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)