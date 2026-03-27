'30억 마약' 국내 유통…마약왕 박왕열 구속영장

<앵커>



필리핀에서 송환된 마약왕 박왕열에게 경찰이 구속영장을 신청했습니다. 박왕열이 연루된 국내 유통 마약은 송환 전 확인된 양만 시가 30억 원에 이르는 것으로 파악됐습니다.



보도에 이세현 기자입니다.



<기자>



한국행 비행기 탑승 직후 경찰이 수갑을 채우자 마약왕 박왕열이 불만을 제기합니다.



[경찰 : 대한민국 국적기를 탑승했기 때문에 체포영장을 집행하도록 하겠습니다.]



[박왕열 : 근데 갈 때 이거 풀고 가면 안 돼요?]



체포 영장부터 발부받았던 경찰은 한 차례 조사 이후 마약류관리법 위반 혐의로 어제(26일) 구속영장을 신청했습니다.



박 씨는 재작년 6월 인천공항으로 커피 봉투에 숨겨 들여온 필로폰 1.5kg과 재작년 7월 김해공항을 통해 여행용 캐리어로 필로폰 3.1kg을 밀반입한 혐의를 받고 있습니다.



2019년부터는 서울·부산·대구 일대의 소화전과 우편함 등에 마약류를 숨기는, 이른바 '던지기 수법'으로 지금까지 시가 30억 원 상당, 동시에 23만 5천 명이 투약할 수 있는 양의 마약을 국내에 반입 또는 유통한 혐의를 받습니다.



박 씨는 10년 전 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 징역 60년을 선고받고 수감 중이었는데, 교도소에서 만난 유통책 등을 통해 마약 범죄에 손을 댄 걸로 알려졌습니다.



에어컨이 설치된 교도소 안에서 인터넷과 휴대전화를 사용해 '전세계'라는 별칭으로 텔레그램을 통해 지시를 내린 걸로 알려졌습니다.



[그것이 알고 싶다 (2020년 9월 12일 방송) : 박왕열이가 그게 돈이 되는 걸 알고 방에다가 마약을 쌓아두고서 공급하고 그걸로 돈을 또 모아서 그렇게 생활을 했다고….]



경찰은 박 씨 송환 전에 국내에서 확인된 공범만 236명으로, 이 중 42명은 구속됐다고 밝혔습니다.



박 씨는 경찰 조사에서 이미 드러난 혐의는 대부분 시인하면서도, 불리한 내용은 "기억이 나지 않는다"고 주장하거나 부인한 걸로 전해졌습니다.



(영상편집 : 김호진, 디자인 : 한흥수)