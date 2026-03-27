"미국 관련 선박 통과 못 해"…"모든 선박 통항 요구"

<앵커>



이란이 호르무즈 해협의 통과와 관련해 한국을 적대국으로 보지 않는다면서도 미국 관련 선박은 제한하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 우리 정부는 호르무즈 해협에서 한국뿐 아니라 모든 선박의 안전이 보장돼야 한다며 이란의 주장에 선을 그었습니다.



김혜영 기자의 보도입니다.



<기자>



어제(26일) 한국 기자들과 만난 사이드 쿠제치 주한 이란 대사는 호르무즈 해협을 지나는 한국 선박의 안전 보장을 묻는 SBS의 질문에 이런 답을 했습니다.



[사이드 쿠제치/주한 이란 대사 : 우선, 우리는 한국을 적대국으로 보지 않습니다.]



문제는 한국 선박의 통항을 일괄적으로 풀어주는 건 아니라는 취지의 조건을 달았다는 점입니다.



[사이드 쿠제치/주한 이란 대사 : (미국과 이스라엘, 그리고) 이 두 정권의 이익과 관련된 모든 것은 이란 이슬람 공화국의 제재와 통제를 받게 될 것입니다.]



미국이 투자한 회사와 관련해 석유나 가스를 운송하는 한국 선박 등은 통항이 제한될 수 있다는 뜻입니다.



이란 대사는 또 한국 정부에 선박 리스트와 개별 정보를 달라고 요청했고, 한국 정부가 그걸 제공한다면, 이란 당국과 사전 합의를 전제로 안전하게 통항할 수 있을 거라고 덧붙였습니다.



이란 대사는 또 한국 정부에 선박 리스트와 개별 정보를 달라고 요청했고, 한국 정부가 그걸 제공한다면 이란 당국과 사전 합의를 전제로 안전하게 통항할 수 있을 거라고 덧붙였습니다.



하지만 우리 정부는 이란 대사의 주장에 선을 긋고 있습니다.



선박 통행에 관한 양국 간 논의는 없었으며, 지난 23일 장관 간 통화에서도 인도적 조치에 대한 요청만 있었을 뿐 우리 선박 정보를 준 적도, 줄 계획도 없다는 겁니다.



선박마다 선주, 화물주, 투자자 등이 복잡하게 얽혀 있어 대미 연관성을 딱 잘라 구분하는 것 자체도 어렵단 반응이 해운업계에선 나옵니다.



외교부는 중동 정세를 면밀히 주시하면서, 호르무즈 해협에서 우리 선박을 포함한 모든 선박의 안전이 보장돼야 한다는 입장을 이란 측에 촉구했습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 이종정)