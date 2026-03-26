방미심위, 4개 소위원회 구성 완료…적체안건 본격 심의

▲ 방미심위 홈페이지

방송미디어통신심의위원회는 방송·광고·통신·디지털성범죄 등 4개 분야 소위원회 구성을 완료하고 적체된 안건 심의에 본격 착수한다고 밝혔습니다.방송·광고·통신심의소위원회는 각각 5명, 디지털성범죄심의소위원회는 3명으로 구성했습니다.방송심의소위원회에는 김민정·김우석·김일곤·조승호·홍미애 위원이 참여하며, 광고심의소위원회는 고광헌·구종상·김일곤·최선영·홍미애 위원으로 꾸려졌습니다.통신심의소위원회는 구종상·김민정·김우석·김준현·최선영 위원, 디지털성범죄심의소위원회는 김일곤·조승호·홍미애 위원이 맡습니다.방미심위는 각 소위원회 위원장 호선을 거쳐 운영을 시작해 그동안 쌓인 심의 안건을 신속히 처리할 방침입니다.지난해 10월 개편된 방미심위는 1기 위원회 출범이 5개월간 지연되면서 심의가 밀렸습니다.현재 심의를 기다리는 안건은 방송심의 9,280건, 통신심의 17만 건, 디지털성범죄정보 2만 9,360건 등 20만 건을 훌쩍 넘습니다.(사진=방미심위 홈페이지 캡처, 연합뉴스)