이스라엘 "'호르무즈 봉쇄 지휘' 혁명수비대 해군 사령관 제거"

▲ 호르무즈 해협 봉쇄

호르무즈 해협 봉쇄를 실전에서 지휘해온 이란 혁명수비대 해군 사령관이 공습으로 사망했다고 이스라엘 국방장관이 공식 확인했습니다.이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 현지시간 26일 오전에 군 수뇌부와 함께 한 전황 평가 회의에서 이스라엘군이 혁명수비대 해군 사령관인 알리레자 탕시리를 제거했다고 밝혔습니다.카츠 장관은 "탕시리 사령관이 호르무즈 해협의 해상 통행을 방해하고 기뢰를 매설하는 등 테러 작전을 직접 지휘해왔다"고 주장했습니다.이어 이번 공습이 혁명수비대를 향한 명확한 메시지라는 점을 강조하며 "이스라엘군은 혁명수비대원들을 끝까지 추적해 한 명씩 제거할 것"이라고 경고했습니다.카츠 장관은 또 "전쟁 목표를 달성하기 위해 이란 내에서 모든 전력을 다해 작전을 지속할 것"이라고 강조했습니다.앞서 일간 타임스오브이스라엘 등 현지 언론은 정부 당국자를 인용해 탕시리 사령관이 호르무즈 해협에 맞닿은 이란 남부 항구도시 반다르아바스에 단행된 공습으로 사망했다고 보도했습니다.이 당국자에 따르면 탕시리 사령관은 그동안 세계적인 에너지 수송 요충지인 호르무즈 해협의 봉쇄와 통제를 책임져 온 인물입니다.이란 군은 아직 탕시리 사령관 사망 여부를 확인하지 않았습니다.탕시리 사령관은 소장급으로 2018년 혁명수비대 해군 사령관으로 임명돼 고속단정, 기뢰, 지대함 미사일, 무인정 전력을 고도화한 것으로 평가됩니다.