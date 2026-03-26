"미 수송기 UAE서 기동 훈련…이란 지상전 준비 정황"

▲ 미국 공군의 C-17 수송기

미군 수송기가 아랍에미리트(UAE)에서 이란 지상전 준비 차원으로 보이는 기동 훈련을 한 정황이 포착됐다고 리아노보스티 통신이 현지시간 26일 보도했습니다.리아노보스티 통신이 비행 데이터를 분석한 바에 따르면 모스크바 시간 기준으로 26일 오전 9시 45분쯤 미국 공군의 C-17A 글로브마스터Ⅲ 수송기가 UAE 영공에 진입했습니다.이후 아부다비의 아사브 유전·가스전에 이르러 하강하더니 급격한 각도로 선회했으며, 이 같은 비행은 화물 투하를 위한 형태로 보인다고 전했습니다.수송기는 오전 10시 20분쯤 UAE 영공을 벗어나 사우디아라비아 방면을 향해 날아갔다고 전했습니다.출발지와 목적지는 알려지지 않았습니다.리아노보스티는 이를 두고 "이란에서의 지상 작전 준비 상황을 시사한다"고 해설했습니다.글로브마스터Ⅲ는 전술·전략 공수 임무를 수행하며 전세계에 병력과 화물을 실어나를 수 있는 대형 수송기입니다.미군이 아프가니스탄과 이라크에서 군사작전을 벌일 때도 보급에서 핵심적인 역할을 맡았습니다.지난 24일 미국 일간 뉴욕타임스는 미 육군 정예 82공수사단 소속 병력 약 2천 명에게 중동 전개 명령이 내려졌다고 보도했습니다.이와 별도로 2개의 미군 해병원정대에 소속된 약 5천 명의 병력이 중동으로 향하는 것으로 알려졌습니다.(사진=게티이미지코리아)