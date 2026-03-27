'산업의 쌀' 나프타 수출 전면 금지…전량 내수 전환

▲ 정부는 중동사태로 수급 차질이 생기고 있는 석유화학 산업 핵심 원료 나프타에 대해 수출 제한 조치를 검토하고 있다. 사진은 26일 전남 여수 국가산업단지 모습.

산업통상자원부는 27일 자정을 기해 '나프타 수출 제한 및 수급 안정을 위한 규정'을 관보에 고시하고 즉시 시행한다고 밝혔습니다.이번 조치는 5개월간 한시적으로 시행됩니다.'산업의 쌀'로 불리는 나프타는 에틸렌과 프로필렌 등을 생산하는 핵심 원료로 플라스틱과 섬유, 고무, 포장재, 비닐 등 다양한 산업의 기초 소재로 활용되며 반도체와 자동차 등 주요 제조업에도 사용됩니다.한국은 국내 나프타 수요의 약 45%를 수입에 의존하고 있습니다.특히 중동산 수입 비중이 77%에 달해 중동 전쟁 장기화에 따른 수급 충격이 클 것으로 우려됩니다.실제로 국내 주요 석유화학 업체들은 나프타 생산을 크게 줄이고 있으며, 현재 재고로 버틸 수 있는 기간은 약 2주 수준에 불과한 것으로 업계는 보고 있습니다.일부 지역에서는 종량제 봉투 사재기 움직임까지 나타나는 등 수급 불안이 국민 생활 전반으로 확산하는 조짐도 보이고 있습니다.이번 조치에 따라 국내에서 생산된 나프타는 즉시 수출이 제한되며, 이미 체결된 수출 계약 물량에 대해서도 원칙적으로 수출이 금지됩니다.다만 산업통상자원부 장관의 승인을 받은 경우에 한해 예외적으로 수출이 허용됩니다.산업부는 현재 국내 생산 나프타의 약 11%가 수출되고 있으며, 수출 제한 조치에 따라 해당 물량은 전량 국내 수요처로 전환 공급될 예정이라고 설명했습니다.양기욱 산업부 산업자원안보실장은 "국내에서 사용할 수 있는 물량을 해외로 반출하지 않겠다는 것이 이번 조치의 취지"라며 "국내 수요처에서 사용하지 않는 일부 중질 나프타 등은 제한적으로 수출을 허용할 수 있다"고 말했습니다.김정관 산업부 장관은 "나프타는 대한민국 산업을 지탱하는 핵심 기초 원료인 만큼 정부는 수급 불안에 대응하기 위해 국외 도입 지원 등을 통해 물량 확보에 최선을 다하겠다"며 "보건의료와 핵심 산업, 생활필수품 생산에 차질이 없도록 나프타를 최우선 공급하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)