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민주당, '친명' 김병욱 공천 번복…성남시장 후보 경선키로

하정연 기자
작성 2026.03.26 19:12 조회수
민주당, '친명' 김병욱 공천 번복…성남시장 후보 경선키로
▲ 발언하는 정청래 대표

민주당이 오늘(26일) 6·3 지방선거 성남시장 후보로 김병욱 전 의원을 단수 공천한 결정을 뒤집고 경선을 통해 다시 후보를 뽑기로 했습니다.

민주당 최고위는 이날 오후 중앙당 재심위의 결정을 인용해 이같이 결정했다고 강준현 수석대변인이 전했습니다.

앞서 경기도당은 지난 20일 원조 친명 모임 '7인회' 출신인 김 전 의원을 성남시장 후보로 공천했습니다.

이에 김지호 전 대변인은 재심을 신청했는데 김 전 의원 장남의 강남 아파트 매입 과정에서 불거진 자금 출처 관련 의혹을 제기하며 공천 철회를 요구했습니다.

김 전 대변인은 최고위 뒤 입장문을 통해 "이의신청을 받아준 중앙당 재심위원회와 정청래 당대표 지도부에 감사하다"며 "이번 재심 과정엔 사실관계 중심으로 철저한 검증이 이뤄져야 한다"고 말했습니다.

이어 "특히 자녀에게 고액 자금을 대여해 강남 아파트를 취득한 의혹이 제기된 만큼 해당 사안이 현 정부와 당의 부동산 정책 기조에 부합하는지 여부, 자금 출처의 적정성 등에 대해 사실관계에 기반한 면밀한 재검증을 해주길 요청한다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
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