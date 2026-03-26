이 대통령 "에너지 안보, 국민경제 직결…한 치 공백 없게 대비"

▲ 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 중동 사태에 따른 에너지 및 원료 수급 불안과 관련, 석유 비축 현장을 찾아 "어떠한 상황에서도 단 한 치의 공백이 발생하지 않도록 철저히 대비해야 한다"고 당부했습니다.이 대통령은 이날 충남 서산의 한국석유공사 서산 비축기지를 방문해 가진 현장 간담회에서 "에너지 안보는 국민경제와 직결된 사안"이라며 이같이 강조했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 전했습니다.이 대통령은 "어려운 상황이지만 우리만 겪는 일이 아니라 전 세계가 모두 동시에 겪는 상황"이라며 "우리가 지금 어떻게 잘 대응하느냐에 따라 기회의 요인이 될 수도 있다"고 전제했습니다.그러면서 "지금은 (과제가) 최대한 원유를 확보하고, 소비를 줄여서 잘 극복하는 것"이라며 "그 과정에서 필요한 문제 해결책이 있으면 이번 기회에 개선해나가는 것이 다음을 위한 중요한 대비책이 될 것"이라고 말했습니다.이어 "문제 극복을 위해 민과 관, 또 기업들이 힘을 모아서 함께 해야 할 일이 상당히 많다"며 허심탄회한 의견 교환을 강조했습니다.이날 방문은 중동 사태의 향방을 여전히 예측하기 어려운 가운데 국내 비축유 관리 상황을 점검하고 석유화학 업계의 애로사항을 청취하기 위해 이뤄졌습니다.손주석 한국석유공사 사장은 "엄중한 시기인 만큼 추가 원유 확보에 총력을 기울이겠다"며 "비축유는 국내 석유제품 수급 여건을 종합적으로 고려해 적기에 방출할 계획"이라고 보고했습니다.간담회에 참석한 LG화학, 한화토탈에너지스, HD현대케미칼, 롯데케미칼 등 4개 석유화학 기업 관계자들도 나프타(납사) 수급 상황과 공장 가동 현황 등을 공유하며 정부의 지원을 요청했습니다.김동춘 LG화학 대표는 "러시아산 나프타 구매와 대금 결제 과정에서 관계부처가 적극 지원해준 데 대해 감사드린다"며 비상시 나프타 수급 안정을 위한 국가 차원의 비축 체계 구축을 제안했습니다.이영준 롯데케미칼 대표는 "어려운 여건 속에서도 원료 확보에 힘써 국내 산업 안정화를 위해 최선을 다하겠다"며 "비(非)중동 지역 대체 조달처 확보를 위한 협상에서 정부의 외교적 지원이 필요하다"고 말했습니다.원료 수급 위기에 대비한 컨덴세이트(천연가스 채굴 시 부산물로 나오는 초경질 원유) 비축량을 확대하자는 의견도 나왔습니다.이에 이 대통령은 "석유화학 기업들이 각자의 위치에서 백방으로 뛰고 있는 만큼 정부도 외교적 지원과 정책적 뒷받침을 아끼지 않겠다"며 "특히 대체 조달처 확보는 국가적으로도 중요한 과제인 만큼 가용한 수단을 적극 활용하라"고 주문했습니다.이 대통령은 간담회 이후 기지 내 비축 탱크 시설을 직접 둘러봤습니다.비축유 저장 체계와 입·출하 시스템 전반에 대한 설명을 들은 이 대통령은 화재 등 안전사고에 대비한 대응 등도 점검했습니다.(사진=연합뉴스)