뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

연기 열흘 만에…미중 정상, 5월 14일에 만난다

한상우 기자
작성 2026.03.26 20:29 조회수
PIP 닫기
<앵커>

전쟁으로 미뤘던 트럼프 대통령의 중국 방문이 5월 중순으로 확정됐습니다. 일정을 미룬 지 열흘 만에 다시 잡은 겁니다. 그 사이 미국의 부담은 커졌고, 중국은 협상력이 더 높아졌다는 분석이 나오고 있습니다.

베이징에서 한상우 특파원입니다.

<기자>

트럼프 대통령은 5월 14일부터 1박 2일 일정으로 중국을 방문합니다.

[캐롤라인 레빗/미국 백악관 대변인 : 오랫동안 기다렸던 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 만남이 5월 14일과 15일, 베이징에서 이뤄진다는 소식을 알리게 돼 기쁩니다.]

기존 2박 3일에서 하루 줄어든 만큼 정상 회담 외 다른 일정은 최소화할 전망입니다.

미국 측은 시 주석의 답방도 추진한다고 밝혔습니다.

11월 미국 중간 선거 이전에 답방까지 끝내면서 무역 분쟁을 마무리하려는 의도로 볼 수 있습니다.

중국도 미·중 정상회담의 중요성을 강조했습니다.

[린젠/중국 외교부 대변인 : 정상회담은 미·중 관계에서 대체 불가능한 전략적 지침 역할을 합니다. 미·중은 트럼프 대통령의 중국 방문과 관련하여 지속적으로 소통하고 있습니다.]

중국은 미 무역법 301조 조사와 고율 관세, 기술 통제, 중국 기업 제재 문제 등을 의제로 올려 논의할 전망입니다.

미국 역시 중국의 희토류 수출 통제와 밀과 대두 등 곡물 수출 문제가 걸려있습니다.

프랑스 파리 고위급 회담을 포함해 세부 의제 조율이 진행되고 있어 두 정상이 합의점을 찾을 가능성이 높습니다.

이란 전쟁으로 회담이 미뤄지면서 중국은 반사이익을 보고 있습니다.

중재자 역할을 자처하며 중동 내 영향력이 커졌고, 호르무즈 해협 운항에도 중국은 큰 어려움이 없는 상황입니다.

실제로 중국의 한 대형 해운 업체는 어제부터 중동 운항 예약을 받고 있는데, 이란과 우호적 관계를 이용해 물류 압박도 푼 걸로 볼 수 있습니다.

중국 관영 언론들은 미중 정상회담에서 성과에 대한 부담을 안은 건 트럼프 대통령이라며 낙관적 회담 전망을 내놓고 있습니다.

(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 김병직)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
한상우 기자 사진
한상우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지