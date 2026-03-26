[날씨/XR] 중부 중심 고농도 먼지…"마스크 챙기세요"

연일 공기질이 탁합니다.



낮부터 중국발 스모그가 유입돼 오늘(26일), 어제보다 공기질이 더 나빠졌는데요.



내일은 중부를 중심으로 고농도 먼지가 나타나겠고, 오전까지 서쪽 지역은 안개도 짙게 끼겠습니다.



내일 낮에도 먼지 안개인 연무가 끼는 곳이 있어서 가급적이면 미세먼지 차단용 마스크 착용하셔야겠습니다.



특히 오전과 밤에는 대기가 안정되면서 농도가 더 짙어집니다.



수도권과 강원 영서 지역은 매우 나쁨 수준까지 오를 때가 있겠고요, 내일 낮에 또 한 차례 먼지가 유입이 되겠습니다.



이 먼지는 토요일 오후에 청정한 북서풍이 불면서 점차 해소될 것으로 예상되고 있습니다.



다음으로 오늘 위성 영상 살펴보겠습니다.



오늘 전국 하늘 구름 없이 이렇게 맑은 하늘 드러나 있는데요.



낮 기온도 크게 오르면서 대기가 무척 건조합니다.



내일도 대체로 맑은 날씨가 이어지겠지만, 새벽부터 오전 사이 인천과 경기 서해안에는 약한 비가 오는 곳이 있겠습니다.



기온은 오늘과 비슷해서 일교차가 크겠습니다.



서울이 7도로 출발하겠고요, 낮 기온 서울이 20도, 대구는 25도까지 올라서 다소 덥게 느껴질 수 있겠습니다.



다음 주 초반에는 건조함을 달래줄 비 소식이 전국에 나와 있습니다.



특히 저기압이 지나는 제주와 남해안을 중심으로 호우특보 수준의 많은 비가 예상됩니다.



(남유진 기상캐스터)