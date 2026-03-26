"의료·돌봄을 집에서"…'통합 돌봄' 시행되지만

<앵커>



몸이 불편한 어르신이나 환자가 병원이 아닌 집에서, 필요한 서비스를 제공 받을 수 있는 통합 돌봄이, 내일(27일)부터 전국에서 시행됩니다.



어떤 점이 달라지고, 또 해결해야 할 남은 과제는 무엇인지 박하정 기자가 짚어봤습니다.



<기자>



경기도 안산시, 93세 할머니의 집을 의사, 간호사, 사회복지사가 함께 찾았습니다.



몸 상태도, 먹고 있는 약도 꼼꼼히 확인합니다.



[이주리/가정의학과 전문의 : 이뇨제 조금 늘리긴 했는데, 한 알 반 정도 먹었는데 너무 탈수되고….]



거동이 불편한 어머니를 매번 병원에 모시고 가기 어려웠던 아들은 방문 진료가 고맙기만 합니다.



[지승묵/경기 안산시 : 병원에 가면은 의사 선생님이 우리한테 자세한 설명을 잘 안 해요. 그런데 이분은 오셔서 30분에서 1시간 정도 시간을 충분히 주면서….]



내일부터 통합 돌봄이 전국 229개 모든 시군구에서 시행됩니다.



노인, 장애인 등이 병원이나 시설이 아닌 집에서 의료·요양·돌봄 서비스를 받을 수 있게 하는 건데, 거주지 행정복지센터나 건강보험공단 지사를 방문해 신청하면 지자체 등이 종합 조사를 하고 개인별로 필요한 여러 서비스를 한 번에 연계해 줍니다.



보건복지부는 내년까지 방문 진료와 퇴원 환자 지원 같은 1단계 서비스 30종을 제공하고, 2030년부터는 임종 케어를 포함해 60종으로 확대할 계획입니다.



통합 돌봄 선도 사업을 7년째 해 온 안산시에는 지역특화 서비스도 마련됐습니다.



노인 안심주택이 대표적입니다.



복도 곳곳에 손잡이를, 화장실 바닥에 미끄럼 방지 매트를 설치해 낙상 사고를 예방하고 있습니다.



[정기용/경기 안산시 : (평소에 (세면대) 올렸다 내렸다 쓰세요?) 힘들 때는 의자에 앉아 세수하면 낮추고. 서서 할 때도 있어. 그럼 올리고.]



하지만 지자체마다 재정 상황이 다르다 보니 정부 지원을 받더라도 서비스 격차가 나타날 수 있습니다.



서울 강남구의 경우 제공 가능한 서비스가 61개인 반면, 인천 옹진군은 절반 수준인 31개입니다.



또 치매 관리 주치의 등 일부 서비스는 법을 고치지 않는 한 여전히 별도로 신청해야 합니다.



충분한 예산 확보와 법령 정비가 뒤따라야 하는 이유입니다.



(영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 석진선)