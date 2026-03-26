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'1억 공천헌금' 강선우 구속적부심 기각…구속 유지

원종진 기자
작성 2026.03.26 18:33 조회수
'1억 공천헌금' 강선우 구속적부심 기각…구속 유지
▲ '1억 공천헌금' 의혹을 받는 강선우 무소속 의원이 지난 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

1억 공천헌금 수수 혐의로 구속된 무소속 강선우 의원이 구속 적법성을 다시 판단해 달라며 법원에 요청했으나 받아들여지지 않았습니다.

서울중앙지법 형사항소5-2부는 이날 강 의원이 청구한 구속적부심사 심문을 진행한 뒤 "청구 이유가 없다"며 기각했습니다.

구속적부심사는 구속 수사의 적법성과 계속할 필요성을 법원이 다시 한번 따지는 절차입니다.

법원은 적부심사 청구서가 접수된 뒤 48시간 이내에 피의자를 심문하고 증거 조사를 해야 합니다.

적부심 기각으로 강 의원의 구속은 유지됩니다.

강 의원은 지방선거를 앞둔 지난 2022년 1월 용산구의 한 호텔에서 김경 전 서울시의원과 만나 '공천 대가' 1억 원이 담긴 쇼핑백을 주고받은 혐의를 받습니다.

법원은 지난 3일 증거 인멸 우려를 이유로 두 사람에 대한 구속영장을 발부했습니다.

(사진=연합뉴스)
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