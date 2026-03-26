"한국은 비적대국…선박 통과 미국과 무관할 때 가능"

<앵커>



이란이 비적대국 선박일 경우 호르무즈 해협을 통과할 수 있다고 밝힌 가운데, 주한 이란 대사가 한국은 비적대국이라고 말했습니다. 다만 실제 해협을 지나가려면 미국과 관련이 없어야 한다고 조건을 달았습니다.



김수영 기자가 전해드립니다.



<기자>



오늘(26일) 오전 주한 이란 대사관에서 열린 기자회견에서 사이드 쿠제치 대사는 호르무즈 해협을 지나는 한국 선박의 안전이 보장되느냐는 질문에 이렇게 답했습니다.



[사이드 쿠제치/주한 이란 대사 : 우선 우리는 한국을 적대적으로 보지 않습니다.]



이란이 국제해사기구에 비적대국 선박에 한해 호르무즈 해협 통항을 허용한다고 통보한 이후 한국이 비적대국에 포함된다는 점을 처음 확인한 겁니다.



다만 이란과 사전 협의가 있어야 하고 미국, 이스라엘과 연관성이 없는 게 확인돼야 통항이 가능하다고 밝혔습니다.



[사이드 쿠제치/주한 이란 대사 : (미국·이스라엘) 두 나라의 이익을 챙기고, 얻는 어떠한 것들이 이란의 제재를 당할 것입니다.]



이란 대사관 관계자는 "한국 선박이라고 하더라도 미국 투자와 관련이 돼 있으면 통과가 어렵다"고 말했습니다.



쿠제치 대사는 미국과의 협상에 대해서는 아무런 대화가 없다고 밝히며, 미국 측 발언을 믿을 수 없고 미국 측에서 시간을 벌어 다시 공습을 준비하는 상황이 아닐까 생각한다고 말했습니다.



이란의 핵 포기를 요구한 미국이 너무 많은 것을 원하고 있다며, 이란의 핵 활동은 평화적인 것이라고 재차 강조했습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 전민규)