민주 "출퇴근 시간대부터 어르신 무임승차 단계적 제한 필요"

▲ 더불어민주당 한정애 정책위의장이 26일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다.

민주당 한정애 정책위의장이 오늘(26일) 이재명 대통령의 '출퇴근 시간 65세 이상 지하철 무임승차 제한 연구 제안'과 관련해 "당은 합리적인 대안을 찾을 수 있도록 논의하겠다"고 밝혔습니다.한 정책위의장은 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 "출퇴근 시간 어르신 대중교통 무료 이용에 대한 일부 제한은 초고령화 사회, 초고유가 시대 해결을 위한 논의 과제"라며 이같이 말했습니다.그는 "차량 5부제 실시로 인한 출퇴근 시간 때 대중교통 집중도를 감안해서 출퇴근 시간대부터 어르신 무임승차를 단계적으로 제한해 대중교통을 보다 활성화할 필요가 있다"고 강조했습니다.이어 "(이 대통령의 제안은) 초고유가 시대에 국민이 대중교통을 보다 많이 이용할 수 있도록 하는 기반을 조성하자는 것이다. 무임승차 제도를 폐지하거나 대상 연령을 변경하자는 내용이 아니다"라며 "이번 주제에 대해서 만큼은 갈라치기 용어를 사용하거나 정쟁화하는 것을 자제해야 한다"고 덧붙였습니다.앞서 이 대통령은 지난 24일 국무회의에서 대중교통 이용 권장 방침과 관련해 "(노령층의) 무료 이용을 출퇴근 피크 시간에 한두 시간만 제한하는 (것은 어떠냐)"라며 "노인이라도 출퇴근하는 분도 계셔서 구분하기 쉽지는 않을 것 같은데, 그냥 놀러 가는 사람은 제한하는 것도 한번 연구해 보시라"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)