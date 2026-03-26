[자막뉴스] "도와달라"던 할머니, 갑자기 '욕설'…나흘새 또 유괴 의심 "차 타고 도망"

최근 제주에서 초등학생 유괴미수 의심 신고가 잇따라 접수됐습니다.



제주서부경찰서 등에 따르면 제주시 노형동 한 초등학교를 통해 A군이 유괴·납치를 당할 뻔했다는 신고가 접수됐습니다.



A군은 지난 22일 오후 학교 주변 아파트 놀이터에 있었는데 모르는 할머니가 다가와 '머리가 아파서 잘 못 걷겠으니 집까지 데려다 달라'며 유인했다고 진술했습니다.



A군이 이를 거절하자 할머니는 갑자기 욕설을 했고 겁을 먹은 A군이 근처 관리사무소에 가서 상황을 알렸습니다.



놀이터에서 함께 놀던 학생들은 이후 할머니가 하얀색 차량을 타고 떠났다고 진술했습니다.



이 할머니는 마스크, 벙거지 모자, 노란 가방, 빨간 조끼 등을 입고 있었던 것으로 전해졌습니다.



학교 측은 학생 신고를 받은 이날 즉각 학생들에 안전 수칙을 안내하고 경찰에 신고했습니다.



앞서 지난 20일에도 제주시 한 초등학교를 통해 B양이 유괴·납치를 당할 뻔했다는 신고가 접수됐습니다.



B양은 지난 19일 저녁 7시 30분쯤 학교 인근에서 모르는 할머니가 길을 묻는 척 접근해 동행을 요구했다고 진술했습니다.



이를 거절하자 해당 인물은 갑자기 팔을 잡아 끌었고 B양이 소리를 지르려 하자 급히 차량에 탑승해 현장을 벗어난 것으로 전해졌습니다.



제주 지역에서 잇단 유괴, 납치 의심 신고를 접수한 경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)