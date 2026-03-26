[자막뉴스] "오일쇼크보다 끔찍한 대공황 올 것"…'줍줍' 할 때 아니라는 강력한 경고

석유 시장 애널리스트이자 시장 조사기관 코모디티 컨텍스트 설립자 로리 존스턴은 최근 하버드비즈니스리뷰와 인터뷰에서 이란 전쟁으로 인한 석유 수급 충격이 시장이 예상하는 것보다 훨씬 클 것이라며 "충격이 너무 커서 석유 시스템이 휘어지다 못해 부러질까 봐 두려울 정도"라고 했습니다.



그는 최근 IT 전문 매체 와이어드 인터뷰에서도 "중력이 갑자기 10분 동안 멈춘다면 어떤 일이 벌어질까, 같은 극단적 상황인데 실제 그런 일이 벌어질 줄은 몰랐다"고 말했습니다.



현지시간 어제 선물시장에서 5월 인도분 브렌트유는 배럴당 102.22달러, 서부텍사스원유는 90.32달러로 하락세를 이어갔습니다.



하지만 전문가들은 배럴당 160달러까지 치솟은 두바이유 가격이 중요하다고 말합니다.



월스트리트저널은 "호르무즈 해협이 조속히 개방되지 않으면 두바이유의 천문학적인 가격이 브렌트유와 서부텍사스원유로 확산할 것"이라고 지적했습니다.



블룸버그는 트럼프 행정부가 내부적으로 유가가 배럴당 2백달러까지 치솟을 경우에 대비해 검토를 시작했다고도 보도했습니다.



현재 이라크 등 걸프 산유국들은 호르무즈 해협 봉쇄로 수출길이 막혀 유전 가동을 아예 중단한 상태입니다.



생산 중단된 원유량은 하루 1천만 배럴로, 전 세계 생산량의 10%에 달합니다.



또 호르무즈 해협 봉쇄로 수송이 중단된 원유도 하루 2천만 배럴로 전체 공급량의 5분의 1에 육박합니다.



1973년 석유 금수 조치로 하루 450만 배럴, 당시 전 세계 공급량의 약 7%가 부족해졌던 것과 비교할 수 없는 규모입니다.



존스턴은 "우크라이나 전쟁 당시 1백만 배럴의 공급 부족이 빚어졌는데 지금은 하루 2천만 배럴의 원유 공급 손실이 발생하고 있는 중"이라고 말했습니다.



파티 비롤 IEA 사무총장도 "이번 위기는 1970년대 두 번의 오일 쇼크와 2022년 우크라이나 전쟁 가스 공급 충격을 모두 합쳐놓은 수준"이라며, 금융시장이 그 영향을 과소평가하고 있다고 지적했습니다.



문제는 미국과 이란의 협상이 타결돼 당장 내일부터 호르무즈 해협 봉쇄가 해제돼도 원유 흐름이 정상화되기까지는 수 개월이 걸릴 거라는 점입니다.



만약 트럼프 대통령의 지상군 투입으로 전쟁이 장기화된다면 상황은 걷잡을 수 없어질 거라고 전문가들은 경고하고 있습니다.



존스턴은 "해협이 개방되지 않으면 경기 침체가 오는 거냐"는 질문에 "침체가 아니라 '대공황' 수준으로 정말, 정말, 정말 끔찍해질 것"이라고 매체에 전했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)